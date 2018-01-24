Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün telefonda görüşeceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde habercilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Tillerson’ın ABD’nin YPG’ye bir sınır gücü için destek vermediğini vurguladığını ifade ederken, “Yarın (bugün) zaten iki başkan da telefonda görüşecek, onu söyledi. Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor. Saati de belli oldu” dedi.

CNN Türk’teki “Ne Oluyor?” programına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise görüşme talebinin Trump’tan geldiğini söyledi.