  • BIST 120.702
  • Altın 162,952
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
28.01.2018 20:10

Erdoğan: İhtiyaç olması halinde Afrin'e önce ben gideceğim...

»
Erdoğan: İhtiyaç olması halinde Afrin'e önce ben gideceğim...
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Amasya'da partisinin Olağan İl Kongresi'nde konuştu..

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Amasya'da partisinin Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İhtiyaç olması halinde Afrin'e önce ben, Başkomutan gidecek. Sonra siz de peşimden geleceksiniz.

Biz Afrin'e zevk için gitmedik. Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz. Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok ama 3,5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz.

Mehmedimiz Afrin'e doğru yürüyor. Burseya Dağı'nı da düşürdüler. Bazı kendini bilmezler, sözde etiketi olanlar vs., onlara rağmen bitirdiler. Avrupa Parlamentosu'na rağmen bitirdiler. AP'de bazı kendini bilmezler benim askerime işgal kuvveti diyor. Benim askerime işgal kuvveti diyor. O size yakışır size. Siz ceddinize bir bakın. Afrika'da neler yaptınız, neler yediniz bir bakın. Mazlum, mağdurların bütün varlıklarını nasıl sömürdünüz bir bakın. Daha size söyleyeceğimiz çok şeyler var. Ve onları da söyleyeceğiz. Sizin tarihiniz işgallerle, sömürülerle dolu. Bu milletin tarihinde işgal yok, bu milletin tarihinde adalet var, merhamet var. Biz bununla büyüdük bununla yürüdük.

Şu anda 484 terörist etkisiz hale getirildi. Toplamda 20 şehidimiz var. 7'si mehmedimiz, diğerleri ÖSO'dan. Bu yolda kararlı yürüyeceğiz. Sözümüz var bu işi başaracağız.

Ayrıntılar geliyor...

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu'nun paylaştığı o fotoğrafa yorum yağdı!28 Ocak 2018 Pazar 16:39
  • "Milletimiz tankın önüne ve üstüne çıkacağı zamanı bilir"28 Ocak 2018 Pazar 16:25
  • Mustafa Destici de hedef aldı: Siz kimden yanasınız?28 Ocak 2018 Pazar 16:10
  • Akşener, Afrin'deki askerler için kan bağışladı28 Ocak 2018 Pazar 15:19
  • Okullardaki ‘Şeriat Yemini’ özel yaşammış!28 Ocak 2018 Pazar 14:07
  • Erdoğan'dan Afrin açıklaması: 20 şehidimiz var28 Ocak 2018 Pazar 13:09
  • CHP Gençlik Kolları'ndan coşkulu kurultay / GALERİ28 Ocak 2018 Pazar 13:02
  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yakında o isimleri de açıklayacağız28 Ocak 2018 Pazar 12:26
  • CHP gençliğinde seçim heyecanı28 Ocak 2018 Pazar 12:01
  • Erdoğdu uyardı: 2019 ya da erkene alınırsa 2018 seçimleri...28 Ocak 2018 Pazar 11:53
    • FOTO GALERİ
    • TSK Burseya Dağı'nı böyle ele geçirdi!
    • Okullardaki ‘Şeriat Yemini’ özel yaşammış!
    • CHP gençliğinde seçim heyecanı!
    VİDEO GALERİ
    • FSM'de intihar girişimi
    • TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi
    • Trenin önüne itti, "Şeytanın emrini yerine getirdim" dedi!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti