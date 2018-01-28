Erdoğan: İhtiyaç olması halinde Afrin'e önce ben gideceğim...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Amasya'da partisinin Olağan İl Kongresi'nde konuştu..

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Amasya'da partisinin Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İhtiyaç olması halinde Afrin'e önce ben, Başkomutan gidecek. Sonra siz de peşimden geleceksiniz.

Biz Afrin'e zevk için gitmedik. Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz. Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok ama 3,5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz.

Mehmedimiz Afrin'e doğru yürüyor. Burseya Dağı'nı da düşürdüler. Bazı kendini bilmezler, sözde etiketi olanlar vs., onlara rağmen bitirdiler. Avrupa Parlamentosu'na rağmen bitirdiler. AP'de bazı kendini bilmezler benim askerime işgal kuvveti diyor. Benim askerime işgal kuvveti diyor. O size yakışır size. Siz ceddinize bir bakın. Afrika'da neler yaptınız, neler yediniz bir bakın. Mazlum, mağdurların bütün varlıklarını nasıl sömürdünüz bir bakın. Daha size söyleyeceğimiz çok şeyler var. Ve onları da söyleyeceğiz. Sizin tarihiniz işgallerle, sömürülerle dolu. Bu milletin tarihinde işgal yok, bu milletin tarihinde adalet var, merhamet var. Biz bununla büyüdük bununla yürüdük.

Şu anda 484 terörist etkisiz hale getirildi. Toplamda 20 şehidimiz var. 7'si mehmedimiz, diğerleri ÖSO'dan. Bu yolda kararlı yürüyeceğiz. Sözümüz var bu işi başaracağız.

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