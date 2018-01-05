  • BIST 116.468
  • Altın 158,960
  • Dolar 3,7414
  • Euro 4,5089
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
05.01.2018 17:20

Erdoğan, Fransa'da protestolarla karşılandı

»
Erdoğan, Fransa'da protestolarla karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak ve mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere Fransa'ya gidince ülkede protestolar yaşandı.

İlk protesto Sınır Tanımayan Gazeteciler'den geldi. Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin maketleriyle bir eylem gerçekleştirdi.

Örgütün genel sekreteri Chritophe Deloire “Erdoğan’ın gerilim stratejisi jem Türkiye hem Avrupa için tehlikelerle dolu. Türkiye’nin bu kadar öngörülemez hale gelmesi kimsenin çıkarına değil” ifadelerini kullandı.

erdogan-fransa-da-protestolarla-karsilandi-410095-1.jpg

FEMEN'DEN PROTESTO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir diğer protesto ise FEMEN tarafından gerçekleştirildi. Garson kostümü giyinen FEMEN üyeleri, bedenlerine "Erdoğan insan haklarını yiyor" gibi ifadeler yazarak protesto gösterisi düzenledi. FEMEN üyelerine polis müdahale etti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kore hakkında bu iddia doğruysa...05 Ocak 2018 Cuma 10:01
  • Kuzey Kore'den, Güney Kore'nin teklifine yanıt05 Ocak 2018 Cuma 07:51
  • BM'den İran'la ilgili flaş karar05 Ocak 2018 Cuma 07:32
  • Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın!05 Ocak 2018 Cuma 07:19
  • Kar fırtınasından dolayı acil durum ilan edildi05 Ocak 2018 Cuma 02:54
  • Fransız kadın politikacının 'öpücüğe son' çağrısı05 Ocak 2018 Cuma 02:39
  • ABD'den flaş karar: Askıya aldı...05 Ocak 2018 Cuma 01:14
  • ABD'den İran açıklaması: Unutulmayacaksınız05 Ocak 2018 Cuma 00:02
  • ABD'li eski cumhuriyetçi senatörden bomba iddia!04 Ocak 2018 Perşembe 23:08
  • İşte Trump'ın baskısını durdurmaya çalıştığı o kitaptaki iddialar04 Ocak 2018 Perşembe 22:52
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi'nde konuştu
    • 20 yaşındaki er Kadir Kılınç'a son görev
    • Eminem'den Tinder itirafı
    VİDEO GALERİ
    • Esenyurt'ta temel kazısı sırasında toprak kayması
    • Aydın Boysan 'rakının adabını' böyle anlatmıştı
    • Burak Yılmaz'ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti