Erdoğan, Fransa'da protestolarla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak ve mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere Fransa'ya gidince ülkede protestolar yaşandı.

İlk protesto Sınır Tanımayan Gazeteciler'den geldi. Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin maketleriyle bir eylem gerçekleştirdi.

Örgütün genel sekreteri Chritophe Deloire “Erdoğan’ın gerilim stratejisi jem Türkiye hem Avrupa için tehlikelerle dolu. Türkiye’nin bu kadar öngörülemez hale gelmesi kimsenin çıkarına değil” ifadelerini kullandı.

FEMEN'DEN PROTESTO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir diğer protesto ise FEMEN tarafından gerçekleştirildi. Garson kostümü giyinen FEMEN üyeleri, bedenlerine "Erdoğan insan haklarını yiyor" gibi ifadeler yazarak protesto gösterisi düzenledi. FEMEN üyelerine polis müdahale etti.