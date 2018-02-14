Erdoğan: FETÖ okullarını kapatan ilk ülke

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya lideri ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan: "Gambiya FETÖ ile mücadelemize en güçlü desteği veren, Afrika'da FETÖ okullarını kapatan ilk ülkedir."

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk cumhurbaşkanını Külliye girişinde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin alt yapısını büyük ölçüde tamamladık. TİKA bu güne kadar sağlık, hayvancılık, güvenlik gibi alanlarda Gambiya da faaliyette bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı Türk iş adamlarına destek veriyor. Gambiya FETÖ ile mücadelemize en kararlı desteği veren ülke. Afrikalı dostlarımız, örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa gelecekleri için o kadar iyi olacaktır. Az önce iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzaladık. Afrika ortaklık politikamız çerçevesinde kıta genelindeki hadiseleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "(FETÖ) Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapı, sadece Türkiye için varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Afrikalı dostlarımız, örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa kendileri, çocukları ve gelecekleri için o kadar iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

Gelecek yüzyıl Afrika'nın olacaktır. Ülkemiz bu vizyon ile Afrika ülkeleri ile iş birliğini ileri taşımakta kararlıdır.