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21.01.2018 19:40

Erdoğan: CHP içinde yerli ve milli olduğuna inandığımız arkadaşlar var

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Erdoğan: CHP içinde yerli ve milli olduğuna inandığımız arkadaşlar var
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Bursa'da 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, Yeni CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medya hesabında yaptığı bazı paylaşımlar gerekçesiyle "terör örgütü propagandası" iddiasıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

"CHP içinde yerli ve milli arkadaşlar olduğuna inanıyorum" diyen Erdoğan, sözlerine "Onları da bu saflara davet ediyorum. Yaklaşık bir asırdır kendi içimize kapanmamızın 1000 yıllık sorunları ortadan kaldırmadığını defaatle gördük" diye devam etti.

Erdoğan: Meydanlara çıkanlar bedelini çok ağır öderler

 

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