  • BIST 119.719
  • Altın 163,928
  • Dolar 3,7462
  • Euro 4,6514
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
25.01.2018 18:10

Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

»
Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonla görüştü.

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- Bulgaristan Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Boyko Borisov'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Görüşmede, Erdoğan ve Borisov'un Avrupa kurumları liderleri ile Türkiye arasında toplantı yapma fikrinin ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede Borisov, Bulgaristan'da yapılacak böyle bir zirvenin AB ile Türkiye arasındaki diyaloğun normalleşmesine yol açabileceğini, bundan karşılıklı yarar sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borisov'u Bulgaristan'ı AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devralmasından dolayı tebrik etti ve bu sürecin AB için olduğu gibi, bölge ülkeleri için de başarılı olmasını diledi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hulusi Akar Saray'da Erdoğan'la görüştü25 Ocak 2018 Perşembe 14:48
  • Kılıçdaroğlu'ndan Ekmek Üreticileri Federasyonu'na ziyaret25 Ocak 2018 Perşembe 14:35
  • Kuyucuoğlu: Tarsus vaatlerin yerine getirilmesini bekliyor25 Ocak 2018 Perşembe 14:00
  • Kılıçdaroğlu'ndan Trump-Erdoğan görüşmesi hakkında ilk açıklama25 Ocak 2018 Perşembe 13:44
  • Bozdağ: ABD dayanışma içine girmek istiyorsa...25 Ocak 2018 Perşembe 13:40
  • CHP'li Akın, çalışmalarına ara vermiyor25 Ocak 2018 Perşembe 13:39
  • Mevzu var dedi tek tek anlattı25 Ocak 2018 Perşembe 13:34
  • CHP'de İnce ve Kocasakal'dan sonra bir aday daha25 Ocak 2018 Perşembe 13:31
  • Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında flaş karar25 Ocak 2018 Perşembe 13:23
  • HDP'li Kerestecioğlu beraat etti25 Ocak 2018 Perşembe 13:14
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu'ndan Ekmek Üreticileri Federasyonu'na ziyaret
    • İşte Facebook ve Twitter'da gördüğünüz Afrin yalanları
    • Kayseri'den kar manzaraları
    VİDEO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu'ndan Trump-Erdoğan görüşmesi hakkında ilk açıklama
    • Kapınızı sakın 3 kez kilitlemeyin, işte nedeni...
    • CHP'li Kadıköy Belediyesi ile İBB arasında 'otopark' gerginliği
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti