"Erdoğan 'Ben kitleleri uyuturum siz gereğini yapın' diyor besbelli"

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, çarpıcı Erdoğan yazısı.

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı'nın "O çok güçlü ama takmayan da var" başlıklı köşe yazısı şöyle:



"Türkiye'nin en güçlü ismi tartışmasız AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan. Her istediği oluyor. Kimse itiraz edemiyor. Tartışmayı, sorgulamayı bırakın artık yanında kimse fikrini bile söyleyemiyor. Bir anlamda “Erdoğan ol diyor oluyor” durumu var ve bunu herkes kabullenmiş durumda. Muhalefet bile aynı duygular içinde. Buna rağmen o çok güçlü adamın da “takılmadığı” veya “ciddiye alınmadığı” alanlar da yok değil.

Erdoğan esiyor gürlüyor, herkes karşısında el pençe divan duruyor ama bazı konular var ki bir arpa boyu yol alınamıyor. Bazı anlarda ise Erdoğan ne söylerse söylesin aksi yapılıyor. Bu konularda gücü mü yetmiyor yoksa bir oyun mu oynanıyor? Nasıl olsa bırakın hesap sormayı görüşünü bile bildiremiyor kimse o halde “işin doğrusu aslında bu, aynen devam etsin, millet nasıl olsa yiyor” diye mi düşünülüyor. Aklıma gelen birkaç konuyu sıralayayım;.

KATİL ESAT: Herkes farkında ki Suriye topraklarında PKK ve diğer terör örgütlerini yok etmek için başladığımız operasyon Suriye'nin ve hamisi Rusya'nın desteği ve izni olmadan kolay yürümez. AKP'de uluslararası siyasetten hiç anlamayanlar bile Esat'la görüşülmesinin artık bir gereklilik olduğuna inanıyor. Ama Erdoğan her fırsatta “katil-cani Esat, onunla ne konuşacağım” söylemini dillendiriyor. Hesapta Suriye ile sanki hiç temasımız yok gibi görünüyor ama devletin diğer birimleri el altından Suriye ile temastalar..

FAİZLER DÜŞSÜN: AKP genel başkanı her fırsatta faizlerin yüksekliğinden şikâyet ediyor. Bankaların haksız, hatta halkın bir bölümünün anladığı dilde “haram” para kazandığını ilan ediyor. “Faizleri düşürün” diye bağırıyor. Ekonomide görevli herkes liderlerini gülümseyen gözlerle izliyorlar ama faizleri düşürmüyorlar.. İDAMI GETİRİN: Erdoğan aklına geldikçe “idam cezasını yeniden uygulayalım” diyor. Kendisini dinleyen kitleler zaten dünden hazır onlar sık sık “İdam isteriz” çığlıkları atıyor. AKP genel başkanı “getirsinler önüme hemen imzalayacağım” diyor. Hükümet ve parlamentodaki AKP grubu kılını bile kıpırdatmıyor..

MERKEZ BANKASI: Erdoğan'ın kafayı taktığı kurumlar arasında Merkez Bankası da var. “Maaşlarını ben ödüyorum ne bağımsızlığı” diye soruyor ikide bir. Kendisine bağlanmasını istiyor. Böyle istiyor ki ekonomiyi de canı istediği gibi yönetsin. Dinlerken kafalarını sallayan ve “çok haklı” diyen etkili kesimler sıra uygulamaya gelince hiçbir şey yapmıyor..

TÜRK VE TÜRKİYE: Erdoğan son hafta içinde Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'ne sardırdı. Bu kuruluşların kendisini desteklemediğini o halde teröristlerle işbirliği halinde olduklarını belirterek “İsimlerindeki Türk ve Türkiye tanımlarını bakanlar kurulu vermişti, almasını biliriz” dedi. Gerçi talimatlar hemen verildi ama göreceksiniz bu konuda da pek bir gelişme olmayacak. Kimse yüzüne söyleyemese bile bu kuruluşların adları kanunla belirleniyor değişmesi için de kanuna gerek var..

SONUÇ; Bunların hiçbiri tesadüf değil herhalde. Kars'ın Posof'undaki bir kooperatifin ikinci başkanını bile Erdoğan'a sormadan atayamayan zihniyet yukarıda saydığım konularda AKP genel başkanına karşı çıkabilir mi? Demek ki bir tiyatro oynanıyor. Erdoğan “Ben kitleleri uyuturum siz gereğini yapın” diyor besbelli..



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