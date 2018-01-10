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10.01.2018 19:35

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

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Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saray'da görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saray'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 35 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının MHP Genel Başkanı Bahçeli ile planlanan bir görüşme olup olmadığına ilişkin sorusuna "Kendilerine bir davet yaptık. Yanıt bekliyoruz" cevabını vermişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli de önceki gün düzenlediği basın toplantısında, MHP olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile seçim ittifakı ve siyasetin geleceğine ilişkin herhangi bir görüşmeleri olmadığını ancak bir talep olması halinde görüşülebileceğini söylemişti.

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