'Erdoğan bahaneye sığınıyor, Bahçeli'nin yüzü bile kızarmıyor'

Sözcü Gazetesi yazarı Can Ataklı'dan Devlet Bahçeli yazısı.

Sözcü Gazetesi yazarı Can Ataklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son OHAL KHK'sında "sivillere yargı muafiyetine" sahip çıkarak hükümet sözcüsü gibi davranmasını köşesine taşıdı.

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Can Ataklı'nın köşe yazısının Devlet Bahçeli ile ilgili bölümü şöyle:



"Devlet Bahçeli böyle yaparak nereye varmak istemektedir?

Devlet Bahçeli sanıyorum Türkiye'nin en rahat politikacılarından biri. Çünkü kimse onun kadar gamsız değil. AKP Genel Başkanı bile dün söylediğinin tam tersini bugün söylerken bir bahanenin arkasına sığınıyor çoğu kez. Bahçeli'nin buna da ihtiyacı yok. Hiç umursamıyor bile konuşurken. “Ama dün böyle diyordun” diyenlere karşı da yüzü hiç kızarmıyor. Bahçeli dün başkanlık sistemine karşı çıkıyor, Erdoğan'ı “diktatör” olarak suçluyordu.

Bugün başkanlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu ölene kadar da Erdoğan'ın yanında duracağını söylüyor örneğin. Ya da düne kadar yolsuzluk batağının içindeydi AKP ve 17-25 Aralık skandalları bunun kanıtıydı. Oysa bugün 17-25 Aralık'tan söz etmek vatan hainliği ile eşdeğer Bahçeli'ye göre.

MHP Başkanı son olarak 15 Temmuz gecesinin sivil canilerine kalkan oldu. Boğaz Köprüsü'nde bir askerin başı kesik bedeninin başında durup da bozkurt işareti yapan kişi için “Bu şerefsizin mutlaka bulunması ve ağır biçimde cezalandırılması gerek, biz en zor şartlarda bile askere el kaldırmadık” diyen Bahçeli şimdi ise o gece askerleri linç edenleri eleştirenleri vatan haini ilan etti. Bahçeli için ne söylenir bilemiyorum artık. Ama ona yine onun üslubuyla şöyle seslenmek istiyorum “Devlet Bahçeli böyle yaparak nereye varmak istemektedir?”"



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