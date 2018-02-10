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10.02.2018 16:20

Erdoğan: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü

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Erdoğan: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin Harekatı'nda bir helikopterimizin düşürüldüğünü açıkladı.

Erdoğan "Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadeleyi yürütüyor. Az önce bir helikopterimiz düşürüldü.  Bütün bunlar olacak. Verdiğimiz kayıplar da olacak.Bedelini ağır ödeyecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme toplantısına katılıyor. Erdoğan il başkanlığına gelişinde yeni İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından karşılandı. Görevi sabah basına kapalı gerçekleştirilen törenle Selim Temurci'den devralan Şenocak yeni başkan sıfatıyla ilk toplantısına katıldı. Toplantıya Selim Temurci'nin katılmaması dikkat çekti. 

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Ülkemizde değişimin ve yenileşmenin öncülüğünü A olarak kimseye bırakmamakta kararlıyız. Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti'de öyle olmadı, olmayacak. Çünkü bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bayrak yarışıdır. Bu ekip çalışmasında günü geldiğinde her arkadaşımız bayrağı yeni bir kardeşimize devrederek kendisi farklı hizmet alanlarına yönelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadır, hizmet etmede alan çoktur. Bugün de İstanbul'da işte böyle bir bayrak değişimine şahit olduk. Kendi içimizde, sadakat ve teslimiyeti gerçekleştiremezsek başarı mümkün değildir.

'EKSİKLERİMİZ ELBET VARDIR'

Bir yandan belediyelerimizle bir yandan geçtiğimiz 15 yıllık dönemdeki hükümetlerimiz, bakanlıklarımız, resmi kuruluşlarımız vasıtasıyla İstanbul'u tarihine ve şanına yakışır bir şehir hale getirmeye gayret ediyoruz. Eksikliklerimiz elbette vardır, her şey tamdır diyemem, böyle bir iddiam da yok. Hatalarımız da olmuştur ama milletimiz şundan emin olsun ki nasıl bu ülkeye karşı taammüden en küçük bir zarar verme düşüncemiz ve eylemimiz olamaz ise İstanbul'a karşı da aynı hissiyat içindeyiz. Hiç kimse merak etmesin eksikler giderilir, hatalar düzeltilir.

KIZIL ELMA O BÜYÜK HEDEFİN 

Batı için İstanbul Türk’tür; yani İslam’ın sembolüdür. Doğu için de İstanbul Türk’tür; yani ecdadımızın ‘Kızıl Elma’ dediği o büyük hedefin, o hiç bitmeyecek büyük yürüyüşün sembolüdür.Ne FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne yıllarca müttefikimiz diye gördüğümüz kimi devletlerin artık husumet boyuna varan politika değişiklikleri bizim bu tavrımızı, bu güzel iklimimizi bozamadı ve bundan sonra da bozamayacaktır.

BİR HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ

Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadeleyi yürütüyor. Az önce bir helikopterimiz düşürüldü.  Bütün bunlar olacak. Verdiğimiz kayıplar da olacak.Bedelini ağır ödeyecekler."

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