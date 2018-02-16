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16.02.2018 20:15

Erdoğan, Atatürk'e hakaret eden Mısırlıoğlu'nu ziyaret etti

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Erdoğan, Atatürk'e hakaret eden Mısırlıoğlu'nu ziyaret etti
Kadir Mısıroğlu'nun böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz" sözleri nedeniyle “Atatürk’e hakaret” suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen ve Kurtuluş Savaşı için "Keşke Yunan galip gelseydi. Hilafete dokunulmazdı" sözleri nedeniyle eleştirilen Kadir Mısırlıoğlu’nu hastanede ziyaret etti.

Erdoğan, saat 14.30 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Erdoğan hastanede yaklaşık 1 saat hastanede kaldı. Kadir Mısıroğlu'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.

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