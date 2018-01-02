  • BIST 117.524
  • Altın 159,481
  • Dolar 3,7666
  • Euro 4,5380
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -2 °C
03.01.2018 03:40

Erdoğan, Almanya'da tedavi gören Deniz Baykal ile görüştü

»
Erdoğan, Almanya'da tedavi gören Deniz Baykal ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, Erdoğan Baykal'a "geçmiş olsun" dileklerini tekrar iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya'daki fizik tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'den Diyanet'e sert tepki: "Bu fetva cinsel istismarı onaylıyor"02 Ocak 2018 Salı 19:23
  • Çavuşoğlu: 'Barış süreci' yeniden gündeme gelebilir02 Ocak 2018 Salı 19:06
  • CHP'den Özakça ve Gülmen'e ziyaret02 Ocak 2018 Salı 18:12
  • Bakan Zeybekci'den Zafer Çağlayan ve Mustafa Elitaş açıklaması02 Ocak 2018 Salı 16:03
  • CHP İzmir'de sürpriz gelişme02 Ocak 2018 Salı 16:00
  • "3 lirayla eve ekmek götürme derdine düşsünler görelim"02 Ocak 2018 Salı 15:42
  • CHP'den İran değerlendirmesi: Bu olaylar tesadüf değil02 Ocak 2018 Salı 15:34
  • CHP'den asgari ücret için önerge02 Ocak 2018 Salı 14:55
  • CHP Ankara'ya avukat aday02 Ocak 2018 Salı 14:44
  • CHP'den Erdoğan'a Abdullah Gül yanıtı: Keşke...02 Ocak 2018 Salı 14:27
    • FOTO GALERİ
    • Her yere fotoğrafını yapıştırıyorlar
    • Ailece karar verdiler, mankenlere benzediler
    • Mutluluk hakkında yanlış bildiğimiz 10 şey
    VİDEO GALERİ
    • Maltepe'de baba dehşeti: İki kızını öldürüp...
    • Kasıklarına saklamış! Tam 520 gram
    • Hande Yener konserinde olay! Tekme tokat saldırdılar...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti