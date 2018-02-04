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04.02.2018 12:25

Erdek'te FETÖ'den bir Deniz Astsubay Üstçavuş gözaltına alındı

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Erdek'te FETÖ'den bir Deniz Astsubay Üstçavuş gözaltına alındı
Balıkesir’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Erdek Mayın Filo Komutanlığı'nda görevli Deniz Astsubay Üstçavuş F.Ç. gözaltına alındı.

Fatih Emrah Erdoğan/EDREMİT (DHA)- Kocaeli’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Erdek Mayın Filo Komutanlığı'nda görevli Deniz Astsubay Üstçavuş F.Ç., bugün Kocaeli 2'nci Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı talimatınca, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. F.Ç.’nin Erdek Mayın Filo Komutanlığı'nda bulunan ikamet adresinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu ve sim kart, 1 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 155 adet 9 mm çapında mermi, 1 adet TSK Personel kimlik kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemler için emniyete götürüldü.

Şüpheli F.Ç’nin teslimi için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile irtibata geçildiği bildirildi.

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