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15.01.2018 23:50

Erbil ve Bağdat arasında 'uçuş' anlaşması

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Erbil ve Bağdat arasında 'uçuş' anlaşması
Irak ile IKBY arasında uçuşların yeniden başlaması için anlaşma sağlandığı bildirildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Irak Hükümeti, Erbil ile Süleymaniye havaalanlarının dış hatlara açılması konusunda 6 madde üzerinde anlaştı.

Rudaw’ın aktardığına göre; Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri ve Başbakanlık Ofisi Sorumlusu Mehdi Allak başkanlığında bir heyet bu sabah Erbil’e gitti.

Heyet, İçişleri Bakanlığı binasında bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantının ardından Erbil ile Bağdat heyetlerinden yapılan ortak basın açıklamada, toplantıda asayiş, sınır kapıları, havayolları, gümrük, gümrük kapıları, baraj ve petrol konularının görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Erbil ile Süleymaniye havaalarının dış hatlara açılması konusunda Erbil ile Bağdat’ın 6 madde üzerinde anlaştığı kaydedildi.

İşte üzerinde anlaşma sağlanan 6 madde:

1- Erbil ve Süleymaniye havaalanları Irak Sivil Havacılık Kurumu Yasaları’na bağlı kalacak.

2- Erbil ile Süleymaniye’de uçuşlar çift yönlü yapılacak.

3- Havacılık, asayiş ve uçuş güvenliği temsilcileri Erbil ile Süleymaniye havalimanlarında sürekli bulunacak.

4- Sorunların çözülmesine dair pilotların rutin toplantıları Irak Sivil Havacılığı öncülüğünde yapılacak.

5- Erbil ile Süleymaniye havaalanlarına Irak Sivil Hava Kurumu tarafından atanma yapılacak.

6- Erbil ile Süleymaniye havaalanlarında Irak Sivil Hava Kurumu Yasası’nın 2008 yılı 5. sayısına uygun olarak kira sistemi uygulanacak. Buna göre havaalanları yönetimi aylık olarak bilgilendirilecek.

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