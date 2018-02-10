Erbaş, Afrin harekatının neden yavaş ilerlediğini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğin, masumların canına zarar gelmemesi için yavaş ilerlediğini söyledi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'nde öğle namazını kılan Erbaş, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.

'İSLAMİYET İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE, DİNİ İSTİSMAR'

Daha sonra Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde Sakarya 15 Temmuz Milli İrade Derneği'nin 1. Olağan Kongresi'ne katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, İslamiyet için en büyük tehlikenin dini istismar olduğunu belirtti. Din istismarına ve yanlış dini algılara karşı Kur'an ve sünnet merkezli dinin doğru anlaşılmasının sağlanması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Milletimizin birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği, dini ve milli meselelerde gerekli beraberliği, her türlü fedakarlığın yapılması ve devletimizin bekası konusunda azami hassasiyet göstermeliyiz. Bu uğurda yapacağımız hiçbir çalışmadan geri durmayacağımız gibi din hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Dinin, Türk milletinin mayası olduğuna işaret eden Erbaş, milletin en zor zamanları inancı ve imanıyla aştığını aktardı.

'DAEŞ, BOKO HARAM, EŞ-ŞEBAB, FETÖ YANLIŞ BİR TAKIM DİNİ ALGILARLA ORTAYA ÇIKTI'



Doğru dini bilgiyi gençlere öğretmek zorunda olduklarını dile getiren Erbaş, "Eğer bu noktada bizler vazifemizi yapmazsak işte bugün terör örgütü haline dönüştürülen ve dini birtakım oluşumlar olarak tanıtılan gruplarla karşı karşıya kalırız. DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ nasıl ortaya çıktı. Yanlış birtakım dini algılarla ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, Türk askerinin Afrin'de masumlara zarar gelmemesi için yavaş ilerlediğini söyledi.

'FETİHLERİMİZİN TAMAMI ZULMÜ ÖNLEMEK İÇİN YAPILDI



Irak ve Suriye'yi bombalayanların insanları katlettiğini anlatan Erbaş, "Bizim Müslüman askerimiz yaptığı savaşı İslam ahlakına göre yapıyor. Onun için Afrin'de yavaş ilerliyor. Bir masum insanın dahi burnu kanamasın bilinci içerisinde hareket ediyor ki bu zaten İslam'ın emridir. Müslüman askerin yapması gereken de budur. Bizim askerimiz bunu yapıyor elhamdülillah. Bizim fetihlerimizin tamamı zulmü önlemek için yapılmıştır. Bizim askerimizin kurşunu şu anda mazlumu korumak için zalime karşı atılıyor. Askerimiz bunun için çatışıyor. Çünkü orada terör örgütleri var, sürekli zulmediyorlar. Onların umurunda mı masum insanlar hayatını kaybetmiş." şeklinde konuştu.



'SÜNNİ-Şİİ SAVAŞI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Mezhepçilik tefrikasının yaygınlaştırılmaya çalışıldığına vurgu yapan Erbaş, "İslam aleminde mezhepçilik savaşları başladı adeta sadece çatışmalar değil savaşa dönüştü. Sünni-Şii savaşı çıkarmaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.