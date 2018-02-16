Erbakan'ı hiç böyle görmediniz

Fehmi Çalmuk'un, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın bugüne kadar hiç yayınlanmamış belge ve fotoğraflarından oluşan “Das ist Erbakan" kitabının ikinci cildi yayımladı.

Kitapta Necmettin Erbakan’ın Hatice Nermin Saatçioğlu ile nikah fotoğrafları ilk kez yayımlandı.

Nikah fotoğrafında Nermin Saatçioğlu'nun başının açık olduğu, Erbakan'ın ise papyon taktığı görülürken Saatçioğlu'nun evlilikten sonra başını kapamaya karar vermesi de Çalmuk'un çalışmasında anlatıldı.

İşte kitaptaki o bölümler:

Papyonlu düğün fotoğraflarıyla ilk kez görüntülen Necmettin Erbakan İstanbul Çınar otelde evlendi. Erbakan’ın nikah şahitleri ise İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Bedri Karafakioğlu, diğeri ise TOB Başkanı Sırrı Enver Batur’du.

Evlendiğinde başı açık olan Nermin Erbakan’ın, büyük kızı Zeynep Erbakan 4 yaşına bastığında ateşli bir hastalık nedeniyle menenjit olup acilen hastaneye yatırıldığında “Zeynep, iyileşsin kapanacağım Allah’ım” diye dua ettiği öne sürülüyor. Aile çevresinin anlattığına göre sabah hastaneye gittiklerinde, Zeynep’in tehlikeyi atlattığını öğrenen Nermin Erbakan, Fatih’den bir mağazadan kendisine başörtüler alarak eve gelmişti. İstanbul dışında olan Erbakan’ın ancak bir gün sonra gece yarısı eve geldiğinin dile getirildiği kitapta Necmettin Erbakan’ın heyecanla eve döndüğü vakit kapıyı açan başörtülü eşi Nermin Erbakan olmuştu. Erbakan’ın karşılaştığı manzara karşısında dakikalarca güldüğü, sonra da sevinç göz yaşları döktüğü anlatılır.

(odatv)