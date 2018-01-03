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03.01.2018 16:00

"Enis Berberoğlu'nu yargılamadan mahkum ettiler" 

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"Enis Berberoğlu'nu yargılamadan mahkum ettiler" 
Yarkadaş: "Gece yarısı operasyonuyla göreve getirilen heyet, Berberoğlu'nu yargılamadan mahkum etti."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun adil yargılanma koşullarının ortadan kaldırıldığını söyledi. 

CHP Berberoğlu Davası'nı İzleme Komisyonu Üyesi İstanbul Miletvekili Barış Yarkadaş, "Mahkeme Heyeti, arkadaşımız Enis Berberoğlu'na karşı objektif davranamayacağını ortaya koymuştur" dedi.

"KANIT RESMİ YAZIŞMALARDA"

Berberoğlu'nun yargılandığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin, Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi ile yaptığı yazışmaların bunun kanıtı olduğunu belirten Yarkadaş şöyle konuştu:

"Bir gece yarısı operasyonuyla göreve getirilen yeni heyet, cezaevine yazdığı yazıda, Berberoğlu için 'hükümlü' ifadesini kullanıyor. Oysa ki; Berberoğlu hiçbir suçtan hüküm giymiş değil. Üstelik, önceki heyet, Berberoğlu'nun atılı suçları işlemediğine karar vermiş ve 14. Ağır Ceza'nın kararını da bozmuştu. İstinaf Mahkemesi Heyeti, belli ki bunları görmezden geliyor ve Berberoğlu'nu dosyanın kapağını bile açmadan mahkum ediyor ve yaftalıyor! Bu kabul edilemez bir tutumdur. Bu tutum, adil, objektif, hukuki ve tarafsız değildir."

"YARGILAMADAN MAHKUM ETTİLER"

Yeni atanan heyetin, Berberoğlu için kullandığı "hükümlü" sıfatının büyük bir önyargıyı ifade ettiğini de belirten Yarkadaş, "CHP milletvekili Berberoğlu, yargılanmadan mahkum edilmiştir" ifadesini de kullandı. Yarkadaş, heyetin bu yanlışlığı düzeltmesinin yanı sıra, davadan çekilmesi gerektiğini de belirtti.

CHP'li vekil, "Haksız yere tutuklanan ve 200 gündür cezaevinde olan Berberoğlu, derhal serbest bırakılmalı-mağduriyeti sonlandırılmalıdır" ifadesini de kullandı.

TBMM'YE TAŞIDI

Yarkadaş, konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde Canan Coşkun imzasıyla yer alan haberi TBMM'ye de taşıdı. CHP'li vekil, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. 

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