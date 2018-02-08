  • BIST 115.570
  • Altın 160,836
  • Dolar 3,7808
  • Euro 4,6487
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
08.02.2018 02:45

"Enis Berberoğlu'na Özgürlük" kampanyası çığ gibi büyüyor

»
"Enis Berberoğlu'na Özgürlük" kampanyası çığ gibi büyüyor
"Evrensel hukuka, ceza yargılaması kurallarına, masumiyet karinesine aykırı biçimde cezalandırılan Enis Berberoğlu'nun mağduriyeti toplum vicdanı açısından kanayan bir yaradır."

CHP'nin 36. Olağan Kurultayında başlattığı özgürlük kampanyasına tutuklu Milletvekili Enis Berberoğlu'nun
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki arkadaşları da katıldı.

İmza kampanyası başlatıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki CHP ekibinin başlattığı kampanya, yurt içinden ve yurt dışından yoğun destek görüyor.

CHP'nin örgütlere yaydığı kampanyanın ardından başlatılan başa kampanyalar da tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun özgürlüğünün iade edilmesi için çaba harcıyor.

Kurultayda rekor oyla PM Onur Üyesi seçilen Berberoğlu'nu arkadaşları da yalnız bırakmadı.

"Hak hukuk adalet için tüm masumlar için siz de oy verin"

Change.org üzerinden de imza toplanan kampanyanın çağrı metni şöyle:

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu 9 aydır gerekçesiz ve hukuksuz olarak cezaevinde tutulmaktadır.

Evrensel hukuka, ceza yargılaması kurallarına, masumiyet karinesine aykırı biçimde cezalandırılan Enis Berberoğlu'nun mağduriyeti toplum vicdanı açısından kanayan bir yaradır.

Hakkında hiçbir delil olmadan mahkum edilen, mahkumiyeti bozulmasına rağmen tahliye edilmeyen, yargılandığı 15 ayda 15 ayrı hakim karşısına çıkarılan Berberoğlu nezdinde Türk yargısı itibarı ve halkımızın hukuki güvenlik hakkı da zedelenmektedir.

Yüzbinlerce kişinin oyunu alarak parlamenter seçilen Berberoğlu'nun, milletvekili sıfatıyla asli görev yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katılması ve özgürlüğüne kavuşması en büyük arzumuzdur.

BERBEROĞLU'NA ÖZGÜRLÜK
Hemen, Şimdi

Kampanyaya destek için

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MEB'den imam hatiplere “ödev”: 100 bin Fetih Suresi07 Şubat 2018 Çarşamba 22:52
  • Kilis'ten acı haber geldi: TSK açıkladı!07 Şubat 2018 Çarşamba 22:31
  • Rusya ve Türkiye imzaları attı07 Şubat 2018 Çarşamba 21:56
  • Robot Bakan Arslan'dan özür diledi!07 Şubat 2018 Çarşamba 21:27
  • Sosyal medyada ÇAYKUR'u boykot kampanyası: "Hopa çay alın"07 Şubat 2018 Çarşamba 20:58
  • FETÖ itirafçısının açıklamaları AKP'yi tedirgin etti07 Şubat 2018 Çarşamba 20:28
  • Fransız bakana sert tepki!07 Şubat 2018 Çarşamba 20:12
  • FETÖ lideri Gülen'in 9 yıllık avukatı hakim karşısında07 Şubat 2018 Çarşamba 19:50
  • Şeyh Horoz Bölgesi'nde askerlerimize saldırı: Durumları ağır!07 Şubat 2018 Çarşamba 19:36
  • TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı07 Şubat 2018 Çarşamba 19:20
    • FOTO GALERİ
    • Türkler o ülkelere aktı; ilk sıradaki şaşırttı!
    • Muhtemelen final yapacak diziler!
    • Ameliyathaneye yetişemedi: Koridorda doğum yaptı
    VİDEO GALERİ
    • Robot Bakan Arslan'dan özür diledi!
    •  Kocaeli'de yanan esans fabrikasından geriye enkaz kaldı
    • İzmir'de iki şoförün kavgası kamerada
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti