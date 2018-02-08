"Enis Berberoğlu'na Özgürlük" kampanyası çığ gibi büyüyor

"Evrensel hukuka, ceza yargılaması kurallarına, masumiyet karinesine aykırı biçimde cezalandırılan Enis Berberoğlu'nun mağduriyeti toplum vicdanı açısından kanayan bir yaradır."

CHP'nin 36. Olağan Kurultayında başlattığı özgürlük kampanyasına tutuklu Milletvekili Enis Berberoğlu'nun

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki arkadaşları da katıldı.

İmza kampanyası başlatıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki CHP ekibinin başlattığı kampanya, yurt içinden ve yurt dışından yoğun destek görüyor.

CHP'nin örgütlere yaydığı kampanyanın ardından başlatılan başa kampanyalar da tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun özgürlüğünün iade edilmesi için çaba harcıyor.

Kurultayda rekor oyla PM Onur Üyesi seçilen Berberoğlu'nu arkadaşları da yalnız bırakmadı.

"Hak hukuk adalet için tüm masumlar için siz de oy verin"

Change.org üzerinden de imza toplanan kampanyanın çağrı metni şöyle:

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu 9 aydır gerekçesiz ve hukuksuz olarak cezaevinde tutulmaktadır.

Evrensel hukuka, ceza yargılaması kurallarına, masumiyet karinesine aykırı biçimde cezalandırılan Enis Berberoğlu'nun mağduriyeti toplum vicdanı açısından kanayan bir yaradır.

Hakkında hiçbir delil olmadan mahkum edilen, mahkumiyeti bozulmasına rağmen tahliye edilmeyen, yargılandığı 15 ayda 15 ayrı hakim karşısına çıkarılan Berberoğlu nezdinde Türk yargısı itibarı ve halkımızın hukuki güvenlik hakkı da zedelenmektedir.

Yüzbinlerce kişinin oyunu alarak parlamenter seçilen Berberoğlu'nun, milletvekili sıfatıyla asli görev yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katılması ve özgürlüğüne kavuşması en büyük arzumuzdur.

BERBEROĞLU'NA ÖZGÜRLÜK

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