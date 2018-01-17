Engin'den Taşeron KHK'sına tepki

TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, taşeron emekçilerin kadroya alınmasını düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname’nin hakkaniyet içermediğini ve tüm taşeron emekçileri kapsamadığını dile getirdi.

Ülkenin1.5 yıldır Olağanüstü Hal kapsamında yönetildiğini hatırlatan Didem Engin, Olağanüstü Hal sınırlarını aşan Kanun Hükmünde Kararnamelerle Meclis'in saf dışı bırakıldığını belirtti.

HUKUK ASKIYA ALINIYOR!

"Anayasamızda yazan "Kanun Hükmünde Kararnameler TBMM komisyonları ve Genel Kurulu'nda öncelikle ve ivedilikle görüşülür" hükmüne rağmen, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Meclis'te görüşülmesi engelleniyor, hukuk askıya alınıyor" diyen Didem Engin, "Son olarak, taşeron emekçilerimizle ilgili bir düzenleme bile Meclis'ten kaçırıldı. Çalışma ısrarımıza rağmen AKP, yılbaşı gerekçesiyle Meclis'i kapattı ve taşeron konusunda geceyarısı KHK'sı yayımladı" sözleri ile taşeron düzenlemesine değindi.

TAŞERON DÜZENLEMESİ SINAV ADI ALTINDA KAYIRMACILIĞA YOL AÇABİLECEK BİR DÜZENLEMEDİR

"Taşeron emekçilerimizle ilgili bu kararname hakkaniyet içermeyen, çok sayıda kuruluşu örneğin KİT'leri kapsam dışı bırakan, tüm taşeron emekçileri kapsamak yerine sınav adı altında kayırmacılığa yol açabilecek bir düzenlemedir" diye konuşan Didem Engin, "İnanıyorum ki hakkı yenen tüm vatandaşlarımız 2019 seçimlerinde sandık başına gittiklerinde bu haksızlıkları hatırlayarak oylarını kullanacaklardır" sözleri ile vatandaşların AKP Hükümeti'ne gerekli cevabı sandıkta vereceğini söyledi.

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