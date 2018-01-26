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26.01.2018 18:55

Engin Altay'dan çok sert açıklamalar: Allah onun belasını versin...

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Engin Altay'dan çok sert açıklamalar: Allah onun belasını versin...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında kullanılan İnsansız Hava Araçları (İHA) kumanda merkezine gitmişti.

Bu ziyarete CHP'den tepki geldi. CHP'li Engin Altay, "Keşke bedelli askerlik yapan birisi oraya gitmeseydi" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay Afrin operasyonu ile Meclis'te bir basın açıklaması yaptı. Altay şöyle konuştu: "Bir şeyi anlamıyorum ana muhalefet partisi TSK'ya desteğini ortaya koydu. Burunlarının kanamamasını istedik bu Tayyip Erdoğan'ı neden rahatsız ediyor anlamadım. Tayyip Erdoğan bu milli davayı bir one man show'a çevirmek istiyorsa bundan başarılı olamayacak. Askerin kanı üzerinden kim siyaset yaparsa Allah onun belasını versin."

Altay'ın konuşmasından satır başları:

Bedelli askerlik yapan birisi Mehmetçik orada siper altında mücadele ederken İHA Koordinasyon Merkezi'nden o müdahaleyi komuta eder gibi poz vermeseydi. Bu doğru değil. Bunu söyledim. Bunu söylemekle edepsizlikse bu söylediğimi yapmak edepsizliğin daniskasıdır.

ÖSO açıklaması

ÖSO ağırlık olarak EL Kaide uzantılı cihadçı örgütlerden toparlanmış bir birliktir. İçinde 20'ye yakın isimleri belli cihadçı örgütü barındıran bir yapıdır. Biz dedik ÖSO'yla iş tutuyorsunuz, dikkatli olun dedik. Aynı şeyi tekrar ediyoruz. AK Parti daha önce FETÖ'yle de PKK'yla da işbirliği yaptı daha sonra kandırıldım dedi. 

Erdoğan zor günlerden geçiyoruz, yapıcı uyarılarımıza kulak ver. Bu operasyon olmasın diyen yok, biz yıllarca terör örgütleriyle mücadele içinde olun diyen bir partiyiz. Biz bu Tayyip Erdoğan'ı anlamıyoruz. Mehmetçiğimizin burnu kanamasın diyoruz CHP'ye bağırıyor. Öteki savaş istemiyorum diyor, ona bağırıyor. Tayyip Erdoğan bir tek kendisinin konuşmasını istiyor. Hatta Binali Yıldırım da konuşmasın. Bu bir diktatör psikolojisidir. 

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