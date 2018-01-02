Engin: AKP yağmur gibi zam yağdırıyor!

Yeni yılla birlikte gelen zamları değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Didem Engin son ekonomik gelişmelerle ilgili basın açıklaması yaptı.

Engin; "2018 yılı bütçe görüşmelerinde gördük ki AKP Hükümetleri'nin ekonomi politikası iflas etmiş durumda. Hükümet ekonomiyi canlandırabilecek, büyüme ve kalkınmayı sürdürülebilir kılacak gerçekçi proje ve politikalardan yoksun bir şekilde, fütursuzca yaptığı harcamaları zam ve vergi artışlarıyla vatandaşlarımızın sırtına yüklüyor. Zamlar AKP'nin ekonomi yönetimindeki başarısızlığın itirafıdır" dedi.

AKP YAĞMUR GİBİ ZAM YAĞDIRIYOR!

Yeni yılın gelmesiyle birlikte AKP ulaşımdan gıdaya birçok ürün ve hizmete ardı ardına yağmur gibi zam yağdırıyor. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri, trafik cezaları ve motorlu taşıtlar vergisi, ehliyet ve pasaport harçları, damga vergisi, su tüketim bedelleri, cep telefonu vergileri, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, elektrik fiyatları başta olmak üzere birçok hizmet ve ürüne yeni yılda zam yapılmasını değerlendiren Didem ENGİN "Vatandaşlarımız her gün yeni zam ve vergi haberleri ile güne başlıyorlar. Hükümet büyümeden söz ediyor ancak ne hikmetse o büyüme sokaktaki vatandaşlarımızın cebine yansımıyor. Vatandaşlarımızın cüzdanındaki para artmak bir yana, zamlar ve vergilerle her gün azalıyor" dedi.

SOKAKTAKİ YASAL TAKİBE ALINAN BORÇLU SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

Bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden yasal takibe alınan kişi sayısının Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 3.135.097 olduğunu hatırlatan Didem ENGİN, "Vatandaşlarımız aile ekonomilerini döndürebilmek için borçlanmak zorunda kalıyor. Hükümet ise ekonomiyi canlandırmak yerine zam ve vergiler ile vatandaşlarımızın sırtındaki yükü arttırdıkça arttırıyor" dedi.

EMEKÇİNİN MAAŞINI ARTIRIRKEN ELİ TİTREYEN AKP HÜKÜMETİ, İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ DİYOR!

Yeni yılla birlikte asgari ücretin 1603 TL olmasına da değinen Didem ENGİN, "Hükümet enflasyonun üzerinde zam yaptığını iddia ediyor. Her fırsatta büyüme rakamlarıyla övünenler iş emekçinin hakkını vermeye gelince, eli titreyerek artış yapıyor. Cumhurbaşkanlığı bütçesi %30 artırılıyor ama emekçiye %14.2 zam çok görülüyor. İnanıyorum ki vatandaşlarımız ilk sandıkta oylarıyla tepkilerini göstereceklerdir" dedi.

EKONOMİ ZAM VE VERGİ İLE DEĞİL, YATIRIM VE ÜRETİMLE BÜYÜR

İstihdam yaratan yatırımlardaki düşüşe değinen Didem ENGİN, "2017 yılının ilk 10 ayında ülkemize yapılan uluslararası doğrudan yatırımlarda geçen seneye nazaran %16.9'luk bir düşüş yaşandı. İş dünyası aylardır Hükümet'ten OHAL'in kaldırılmasını ve hukukun üstünlüğü ilkesine sahip çıkılmasını beklerken, Hükümet OHAL'e sığınıp, her konuda KHK çıkartıyor. Ekonomi zam ve vergi ile değil, yatırımla, üretimle, sanayi ile büyür. Bunun için de yatırımcının kendini güvende hissetmesi temel unsurlardandır" dedi.