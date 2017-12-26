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26.12.2017 14:55

Engelli izcilerden el sanatları sergisi

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Engelli izcilerden el sanatları sergisi
Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri yaptıkları el emeği göz nuru çalışmalardan yılsonu sergisi açtı. Sergi büyük beğeni topladı.

Kapı süsünden oyuncaklara, çiçek tasarımlarından birbirinden yaratıcı takılara kadar çok sayıda el emeği göz nuru engelli izcilerin çalışmaları Büyükçekmece Atirus Alışveriş Merkezi’nde yılbaşı öncesi satışa sunuldu.     

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına sergi açılışını gerçekleştiren Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral, “Engelli yavrularımızın yaptığı çalışmalara hayranlıkla baktım. Aslında engel diye bir şey olmadığını bu sergi sayesinde görmüş olduk. Tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Hepsinin emeğine sağlık” dedi.

Büyükçekmece Atirus Alışveriş Merkezi’nde ikinci katta 30 Aralık tarihine kadar sergilenmeye devam eden  Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzcileri El Sanatları Sergisi’nde satılan el işi çalışmalarından elde edilen gelir ise engelli izcilere verilecek.

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