Engelli genci öldüresiye döven 4 kişi hakkında flaş gelişme!

Adana'da bir minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili 4 kişi, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Adana’da işitme engelli genci dolmuşta öldüresiye döven kişiler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Ocak Çarşamba günü öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, işitme engelli Agit Acun (20), Seyhan ilçesi, Eminağa Caddesi’ndeki evine gitmek için Topel dolmuşuna bindi.

Acun burada Çukurova Üniversitesi’nde okuyan Ahmet Günsel (20) ile arkadaşları Çağrı Can Ç. (20), İsmail K. (20) ve Ahmet B. (19) tarafından öldüresiye dövüldü.Dolmuşun güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayın ardından Ağit Acun kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu.

Minibüsün şoförü Gökhan Ç.'nin ise aracında yolcuların yüksek sesle konuştuklarını ve küfürleşmeye başladıklarını, sonradan işitme engelli olduğunu öğrendiği şahsın arkada bulunan yolcular tarafından darp edildiğini, darp eden şahısların araçtan indiğini kendisinin de minibüsle birlikte polis merkezine gittiğini anlattığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya adı karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen kişiler Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakan Kaya’dan telefon

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Adana'da saldırıya uğrayan işitme engelli Agit Acun'un ailesiyle telefonda görüştü. Toplu ulaşım aracında 4 magandanın saldırısına maruz kalan gencin abisi Ismail Acun ile telefonda görüşen Kaya "Böyle bir olayı keskinle kabul etmiyoruz. Olayın takipçisiyiz" dedi.