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05.02.2018 16:10

Enflasyonun çift hanelerde sabit kalmasına hükümetten ilk yorum

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Enflasyonun çift hanelerde sabit kalmasına hükümetten ilk yorum
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonun yine çift hanelerde çıkması hakkında konuştu.

ANKARA (ANKA) - Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Enflasyonla mücadelede gösterdiğimiz kararlılığın meyvelerini almaya başladık. Enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarımızı artıracağız ve gerekli adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, yaptığı yazılı açıklama ile Ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirerek, “Enflasyonla mücadelede gösterdiğimiz kararlılığın meyvelerini almaya başladık” dedi.

Şimşek, enflasyonun Ocak ayında yıllık yüzde 10.35 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, “Bu rakam, geçen yıl enflasyonun zirve seviyesinden 263 baz puan ve yıl sonu seviyesinden 157 baz puan daha düşüktür. Enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarımızı artıracağız ve gerekli adımları atmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

-“ÇEKİRDEK ENFLASYON GÖSTERGELERİNİN KADEMELİ OLARAK AZALACAĞINI TAHMİN ETMEKTEYİZ”-

Para ve maliye politikaları eşgüdümünün çerçevesinde kamu fiyat ayarlamalarında azami hassasiyet gösterdiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

“En son Avrasya tüneli geçiş ücretlerinde yaptığımız KDV indirimi bu desteği yansıtıyor. Böylelikle ulaşım maliyetleri üzerinden de dezenflasyona katkı veriyoruz. 

 Gıda Komitesi çalışmaları orta ve uzun vadede enflasyondaki oynaklığı belirgin ölçüde azaltacaktır. Son dönemde ürün ihtisas borsası çalışmaları başta olmak üzere bu yönde yapısal nitelikte önemli kararlar alındı.

Para politikasının kararlı duruşu ve yapısal reformlardaki adımlarımızın bir yansıması olarak önümüzdeki dönemde kurdaki göreli istikrarın da enflasyondaki düşüşe katkı vermesini bekliyoruz. Bu çerçevede çekirdek enflasyon göstergelerinin kademeli olarak azalacağını tahmin etmekteyiz.”

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