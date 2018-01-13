Enes Ünallı Villarreal, Real Madrid'i devirdi

Real Madrid, bu mağlubiyetle galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

La Liga'da Villarreal, deplasmanda Real Madrid'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

Eflatun-Beyazlı takım, birçok pozisyondan faydalanamadığı karşılaşmada rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Villareal’e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Pablo Fornals kaydetti.

Yedekler arasında yer alan milli futbolcumuz Enes Ünal ise 76. dakikada Carlos Bacca'nın yerine oyuna dahil oldu.

Villareal, lig tarihinde ilk kez Real Madrid deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 3 haftaya çıkan Real Madrid 32 puanda kaldı.