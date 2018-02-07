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07.02.2018 18:30

Enes Kanter, Hidayet Türkoğlu'na hakaretten yargılanacak

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Enes Kanter, Hidayet Türkoğlu'na hakaretten yargılanacak
FETÖ liderine yakınlığıyla bilinen basketbolcu Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanacak.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, basketbolcu Enes Kanter hakkında farklı tarihte birden fazla kez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'nu hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verildi.

1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi

Bakan Çavuşoğlu açıkladı; "Enes Kanter'in propaganda için başladığı dünya turuna engel olduk"

İddianamede, Kanter hakkında yakalama kararı bulunduğu, ifadesi alınamayan Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Kanter hakkında 'hakaret' suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında artırılmasını talep edildi.

Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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