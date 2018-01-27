En zengin Suudi prens serbest

Suudi Arabistan'da yolsuzluktan gözaltına alınıp servetlerinin bir bölümünü verme karşılığı bırakılanlara el Velid bin Talal da katıldı.

Sputnik- Dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan Prens Talal, bırakılmadan önce tutulduğu otel odasında Reuters'e poz verdi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) kasım ayındaki yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınan en üst düzeyden yüzlerce isimden biri olan Prens el Velid bin Talal serbest bırakıldı.

İŞKENCE GÖRDÜĞÜ İDDİALARINI YALANLADI

Aile üyelerinin evine döndüğünü duyurduğu Prens el Velid bin Talal, bırakılmadan birkaç saat önce üç ay boyunca tutulduğu otel suitinde Reuters'e demeç verdi. Ritz Carlton Oteli'nde tutulduğu suiti gezdiren Talal, işkence gördüğü iddialarını yalanladı.

ALTIN KAFESTE MUTLUYMUŞ

Çok iyi muamele gördüğünü, iyi vakit geçirdiğini, spor yapma imkanının olduğunu, telefonla bütün işlerini yönetebildiğini ve sonuçta kendi ülkesinde bulunduğunu anlatan Talal, hakkında resmi suçlama bulunmadığını, bir yanlış anlamanın sözkonusu olduğunu ve hükümetle işbirliği yaptığını söyledi.

Servetlerinden milyarlarca doları Suudi yönetimine verenlerin yargılanmadan serbest bırakıldığı haberleri ayyuka çıkarken Talal, mal varlığını teslim etmeksizin sahibi olduğu Kingdom Holding Co üzerinde tam kontrolünü devam ettirmeyi beklediğini dile getirdi.

Ancak jet sosyete hayatıyla tanınan mülti milyarder prensin saç ve sakallarının tümüyle beyazladığı, biraz çökmüş gözüktüğü gözlerden kaçmadı.

BODRUM TATİLLERİ MEŞHUR

Twitter, Apple, MBC, CitiGroup, Euro Disney, 20. Century Fox gibi dev şirketlerin ortağı olan Talal, Türkiye'de Bodrum'da geçirdiği tatillerle de tanınıyor.

Bu yaz yine Bodrum'a gelen prensin özel uçağından 300 bavul ve 30 bisikletin indirildiği, Türk basına yansımıştı.

DHA, temmuz ayında Bodrum'dan geçtiği bir haberde, Talal ile beraberindeki kraliyet ailesi mensuplarının bir akşam yemeği için 5280 euro hesap ödediğini, 500 euro da bahşiş bırakarak restorandan ayrıldıklarını yazmıştı.

Servetlerini kısmen vermeleri karşılığı bırakılanlar arasına katılan yeni isimler arasında başka önemli kişiler de olduğu belirtildi.