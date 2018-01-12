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12.01.2018 12:40

En çok çalışılan yerlerin listesi yayınlandı! Türkiye sıralamada...

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En çok çalışılan yerlerin listesi yayınlandı! Türkiye sıralamada...
Dünya genelinde en fazla çalışanlara yönelik araştırma yapıldı.

(DHA) - Yeni bir araştırmaya göre, dünya genelinde en fazla Meksika'da çalışılıyor. Türkiye en çok çalışılan ülkeler arasında 16. sırada.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yeni araştırması, yıllık kapsamda insanların çalışma saatlerine göre, dünyada en fazla çalışılan ülkenin Meksika olduğunu ortaya koydu.

OECD araştırmasının sonuçlarına göre, Meksika'da bir kişi haftada ortalama 43.2 saat olmak üzere yılda 2 bin 246 saat çalışıyor.

OECD'nin açıkladığı sıralamada; yılda 2 bin 230 saat olmak üzere genellikle "dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı yer" olarak bilinen Kosta Rika ikinci sırada ve yılda 2 bin 113 saatle Güney Kore üçüncü sırada yer alırken, Türkiye yılda 1,832 saatle 16'ıncı sırada bulunuyor.

Genellikle verimlilik ile ilişkilendirilen Almanya ise sıralamanın sonunda yer alıyor. Ortalama bir Alman vatandaşı haftada 26.4 saat olmak üzere yılda 1,371 saat çalışıyor.

Yayınlanan veriler aynı zamanda dünya genelinde çalışma saatlerinin giderek düşürüldüğünü ortaya koyuyor.

Örnek olarak Birleşik Krallık'ın gösterildiği OECD verilerine göre, 2015'te ortalama olarak 1,700 ile 2 bin saat arasında bir süre çalışan bir Birleşik Krallık vatandaşının çalışma süresi 2017 yılında 1,674 saate geriledi.

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