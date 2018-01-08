  • BIST 116.305
  • Altın 158,814
  • Dolar 3,7473
  • Euro 4,4860
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
08.01.2018 23:20

En çok aranan mafya babasıydı, 'çıplak' yakalandı

»
En çok aranan mafya babasıydı, 'çıplak' yakalandı
Brezilya'da ülkenin en çok aranan mafya lideri Stephan de Souza Vieira (34), Rio de Janeiro'daki lüks polis dairesine düzenlenen polis baskınının ardından ele geçirildi.

Polisin baskında çok miktarda para ve mücevherin ele geçirdiği açıklandı. Geçmişte 26 yıl hapis cezasına çarptırılan mafya lideri, daha önce hapisten kaçmayı başarmıştı.

De Souza Vieira, ülkede 9 kişinin ölümüyle ve 14 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan hapishane isyanının talimatını veren isim olarak biliniyor. 

5a531d35c03c0e2b9470b98f.jpg

Brezilya polisi, BH adıyla bilinen Stephan de Souza Vieira'nın Red Command isimli uyuşturucu kartelinin liderliğini yaptığı açıkladı.

DAHA ÖNCE HAPİSHANEDEN KAÇMIŞTI

Uyuşturucu satıcılığından 26 yıl hapis cezasına çarptırılan BH, Aparecida de Goiania'daki hapishaneden kaçmıştı.

Brezilya'da yeni yılın ilk günü Goias'taki Colonia Agroindustrial hapishanesinde iki çete birbirine girmişti.

5a531d41c03c0e2b9470b993.jpg

Silahların ateşlendiği çatışmada dokuz kişi ölmüş, kurbanlardan birinin başı kesilmiş ve 14 kişi de yaralanmıştı. Cezaevinden alevlerin yükseldiği çatışma sırasında yaklaşık 100 çete mensubu firar etmişti.
Cezaevlerinin tıka basa dolu olduğu Brezilya'da geçen yıl Anisio Jobim hapishanesinde çıkan isyanda 56 kişi yaşamını yitirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Google'da her hafta yüzlerce bisiklet kayboluyor08 Ocak 2018 Pazartesi 15:38
  • 'Çipras ziyaret edecek' iddiası Sahil Güvenlik'i alarma geçirdi08 Ocak 2018 Pazartesi 15:09
  • Trump'ın akıl sağlığı kontrol edilecek08 Ocak 2018 Pazartesi 14:23
  • K. Kore ve G. Kore bölünmüş ailelerin durumunu görüşecek08 Ocak 2018 Pazartesi 13:58
  • Ahmedinejad'ın avukatı o iddiaları yalanladı08 Ocak 2018 Pazartesi 13:32
  • Papa'dan kadınlara çağrı: Bebeklerinizi kilisede emzirebilirsiniz!08 Ocak 2018 Pazartesi 13:16
  • Fas'tan flaş Türkiye kararı!08 Ocak 2018 Pazartesi 12:14
  • İsrail 20 sivil toplum örgütünün ülkeye girişini yasakladı08 Ocak 2018 Pazartesi 11:32
  • Çin'de büyük facia08 Ocak 2018 Pazartesi 10:01
  • Kuzey Kıbrıs'ta seçim sonucu belli oldu07 Ocak 2018 Pazar 23:34
    • FOTO GALERİ
    • Evcil dostlarının ölümünü ölümsüzleştiren insanlar
    • İBB Meclisi’nde Hazinedar protestosu
    • Cenk Tosun’un eşi İngiliz basınının gündeminde
    VİDEO GALERİ
    • Devlet Bahçeli açıkladı: Sosyal medya bu videoyla yıkıldı
    • İSKİ önünde 'Taşeron' eylemi...
    • Ambulans şoföründen alkışlanacak hareket
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti