  • BIST 116.384
  • Altın 158,715
  • Dolar 3,7554
  • Euro 4,4832
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
09.01.2018 11:40

En büyük korku: Siber saldırıya uğramak!

»
En büyük korku: Siber saldırıya uğramak!
ABD’de 700 kişinin katılımıyla yapılan araştırmadan, kişilerin en büyük risk unsuru olarak siber saldırıları gördüğü ortaya çıktı. İkinci sırada hava kirliliği yer aldı. Küresel ısınma ise 5’inci sırada geldi. 

Lysa Myers’in duyurduğu çalışmada ESET araştırmacıları, değişik yaş gruplarındaki 700 Amerikalı yetişkinden; hava kirliliği, motorlu araç kazaları ve bilgisayar sistemlerine giren suçlulara kadar çeşitli teknoloji kaynaklı tehlikelerin nasıl algılandığını ortaya koymaya çalıştı. Yüzde 45'i erkek, yüzde 55'i kadınlardan meydana gelen katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 53) tam zamanlı çalışanlardan oluştu. 

Şaşırtıcı sonuçlar

Özel bir puanlama sistemiyle düzenlenen ankette şaşırtıcı sonuçlar elde edildi. Siber saldırılar ya da hackleme; hava kirliliği, tehlikeli atıklar veya küresel ısınma gibi sağlığı doğrudan hedef alabilecek ‘geleneksel’ tehditlerin önüne çıkarak, ‘en büyük risk‘ olarak değerlendirildi.

En büyük risk unsuru olarak ortaya çıkan siber saldırının ardından ikinci sırada hava kirliliği yer aldı. Üçüncü sırada ‘tehlikeli atıkların bertarafı’, ardından da ‘özel bilgilerin çalınması veya teşhir edilmesine’ ilişkin endişe geldi. Küresel ısınma, beşinci sırada yer aldı.
Katılımcıların ‘en büyük risk’ olarak değerlendirdiği konular puanlarıyla şöyle sıralandı:

1-Suçluların bilgisayar sistemlerini ele geçirmesi / Risk Puanı 5.41

2-Hava kirliliği / Risk Puanı 5.33

3- Depolama alanlarındaki tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi/Risk Puanı 5.24

4-Özel bilgilerin çalınması ya da teşhir edilmesi / Risk Puanı 5.22

5- Küresel ısınma / Risk Puanı 4.92

6-Motorlu araç kazaları / Risk Puanı 4.92

7-Firmaların kişisel bilgileri depolaması / Risk Puanı 4.65

8-Devletin vatandaşların e-posta, web trafiğini görüntülemesi/Risk Puanı 4.58

9-Nükleer enerji / Risk Puanı 4.47

10-Fracking (hidrolik kırılma ile doğalgaz elde edilmesi) / Risk Puanı 4.47

11-Kurumsal bilgisayar ağı hataları / Risk Puanı 4.34

12-Genetiği değiştirilmiş gıdalar / Risk Puanı 4.05

13-Özel silah mülkiyeti / Risk Puanı 3.62

14-Yapay zeka / Risk Puanı 3.47

15-Tıbbi amaçlı X-ray kullanımı / Risk Puanı 3.00

Yaşlılar daha endişeli

Araştırma, siber saldırıya uğrama risk algısının yaşa göre de değiştiğini ortaya koyuyor. 45 yaşın altındaki katılımcılar, 45 yaş ve üstü olanlara kıyasla, hackleme faaliyetlerinde daha az risk görme eğilimi gösteriyorlar. Bu konuda en yüksek risk gören yaş grubu ise 45-59 yaş aralığındaki grup oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Artış sürüyor...09 Ocak 2018 Salı 09:54
  • 44 yılın en kurak kışı, barajlar hızla boşalıyor09 Ocak 2018 Salı 09:53
  • Arkadaş dikkati dayı tacizini ortaya çıkardı09 Ocak 2018 Salı 09:51
  • İşte evlenme, boşanma, doğum ve ölüm oranları09 Ocak 2018 Salı 09:26
  • Abdulkadir Selvi'den 17-25 Aralık'la ilgili bomba iddia!09 Ocak 2018 Salı 09:24
  • Böyle torpil görülmedi!09 Ocak 2018 Salı 09:19
  • Otobüsle seyahatte yeni dönem09 Ocak 2018 Salı 09:15
  • AYM’den Gezi eylemcisi için ‘ters kelepçe işkencesi’ kararı!09 Ocak 2018 Salı 09:07
  • "Söz hakkı çevirmenin değil, sansürcü zihniyetin ne yazık ki!"09 Ocak 2018 Salı 09:07
  • Erdoğan'a bomba yanıtı sosyal medyayı sallayan rektörden açıklama09 Ocak 2018 Salı 08:58
    • FOTO GALERİ
    • Ölmeden önce insanların en çok yakındığı 5 pişmanlık
    • Evcil dostlarının ölümünü ölümsüzleştiren insanlar
    • İBB Meclisi’nde Hazinedar protestosu
    VİDEO GALERİ
    • Ahmet Kaya şarkısını söyleyen Seda Sayan sosyal medyayı salladı!
    • Devlet Bahçeli açıkladı: Sosyal medya bu videoyla yıkıldı
    • İSKİ önünde 'Taşeron' eylemi...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti