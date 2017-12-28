"Emre İper yeni yıla evinde girsin" 

Yarkadaş: "İper'in 266 gündür süren haksız tutukluğuna derhal son verin."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitinin gereği yapılsın ve Emre İper'in özgürlüğü derhal geri verilsin" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ'nün "Mor Beyin" adlı bir yazılımla Bylock yüklü olmayan binlerce telefonun, Bylock kullanıcısıymış gibi gösterildiğini tespit etti. Başsavcılık, 11480 kişinin isimleri listede olmasına rağmen, Bylock kullanmadığını belirledi.

Bu listede Cumhuriyet çalışanı Emre İper'in olduğunun da ortaya çıktığını belirten Yarkadaş, "Emre İper, 266 gündür tutuklu olmasına rağmen Bylock kullanmadığını anlatamadı. İlgili raporlar mahkemeye bir türlü sunulmadı. Mahkeme de bu raporların peşine düşmedi" dedi.

"HUKUKSUZLUĞUN DANİSKASI"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilirkişi raporlarına dayanarak yaptığı tespitin mağduriyetleri kısmen gidereceğini belirten Yarkadaş, "Bylock'tan tutuklanmak zaten başlı başına bir tartışma konusu. Bylock kullanmadığı halde bir de bu isnatla cezaevine konulmak ise hukuksuzluğun daniskası" ifadesini kullandı.

Çağlayan Adliyesi önündeki Adalet Nöbeti'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'li vekil, Emre İper'in 266 gündür haksız ve hukuksuzca cezaevinde tutulduğunu belirtti. Yarkadaş, "Aralarında İper'in de olduğu 11480 kişi derhal özgürlüğüne ve gasp edilen haklarına kavuşmalıdır. Emre İper'le birlikte aynı mağduriyeti yaşayan binlerce kişi yeni yıla evlerinde aileleriyle girmelidir" dedi.

İper'in Bylock kullanmadığının ortaya çıkmasının Cumhuriyet Davası'nın bir ayağını daha çökerttiğini belirten Yarkadaş, "Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve diğer tutuklu gazeteciler de içi boş dosyalar yüzünden tutuldukları cezaevlerinden salıverilmelidir" diye konuştu.

"KHK SALDIRGANLARA CESARET VERİYOR"

Son çıkarılan KHK'yı da eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "KHK, durumdan vazife çıkaran, çıkaracak olanlarla, önümüzdeki süreçte vazife verilecekleri cesaretlendiriyor" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Aydın Engin'in köşesine taşıdığı yazıya işaret eden Yarkadaş, "Gazeteyi arayan bir kişi 'Başkan kanunu da çıkardı, gelip canınıza okuyacağız' diyor. İşte bu, cezasızlık vaadinin nelere yol açacağının en açık kanıtıdır. Bu tehdit, hukuk devletinin diri diri gömüldüğünün kanıtıdır" ifadesini kullandı.

Yarkadaş, KHK'nın derhal iptal edilmesini de istedi.