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29.12.2017 16:50

Cumhuriyet davasında flaş gelişme!

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Cumhuriyet davasında flaş gelişme!
Telefonunda ByLock olmadığı defalarca kanıtlanan Cumhuriyet Gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock listesinde yer alan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının bilgi ve iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilmiş olduklarını açıklamasının ardından Cumhuriyet çalışanı Emre İper'in tahliyesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, "Sanık Yusuf Emre İper hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 28/12/2917 tarih ve 2017/5913 muhabere sayılı yazısı ile ortaya çıkan durumve bu koşullar ile delil durumunun sanık lehine değişmesi, CMK 100 madde uyarınca tutukluluğun bu aşamadan sonra zorunlu bir tedbir olarak görülemeyeceği, tutukluluta geçirdiği süre, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması, AHİS 5 madde ve CMK 109 madde uyarınca adli kontrol tedbirinin ölçülü, yeterli ve soruşturma kapsamına göre de gerekli olacağının değerlendirilmesi sonucu CMK 108/3, CMK 104 ve 105 maddeler uyarınca sanık Yusuf Emre Diper'in takdiren tahliyesine(...) karar verildi" ifadesini kullandı.

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