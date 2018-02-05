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06.02.2018 01:25

Emre Çolak’a müjde!

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Emre Çolak’a müjde!
İspanya La Liga takımlarından Deportivo La Coruna, Hollandalı efsane futbolcu Clarence Seedorf'un teknik direktör olarak göreve getirildiğini açıkladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna, Clarence Seedorf’u teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu.

Hollanda’nın efsanesi 41 yaşındaki Seedorf, 2014 yılında Milan’da, 2016 yılında ise Çin takımlarından Shenzhen’de kısa süreli teknik direktörlük görevinde bulundu.

Seedorf’un yardımcılığını ise Valerio Fiori’nin yapılacağı ifade edildi. Milli futbolcumuz Emre Çolak’ın formasını giydiği Deportivo, La Liga’da 17 puanla 18. sırada bulunuyor.

26 yaşındaki Emre Çolak, görevden alınan teknik direktör Cristobal Parralo ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süredir forma şansı bulamıyordu.

Emre Çolak bu sezon Deportivo La Coruna formasıyla 15 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asiste imza attı.

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