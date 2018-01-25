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26.01.2018 06:35

Emre Çolak affedildi

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Emre Çolak affedildi
Deportivo La Coruna teknik direktörü Cristobal Parralo tarafından geçtiğimiz gün antrenmandan atılan Milli futbolcu Emre Çolak, affedildi ve tekrardan takımla birlikte antrenmanlara çıktı.

Geçtiğimiz gün Deportivo La Coruna teknik direktörü Cristobal Parralo ile tartışan ve antrenmandan atılan Emre Çolak, tekrar takımla birlikte çalışmaya başladı.

Teknik direktör Cristobal Parralo, Emre Çolak'a verdiği cezayı kaldırırken Milli futbolcunun tekrar antrenmanda yer almasını istedi. Emre Çolak, Parralo'nun bu kararının ardından sabah yapılan antrenmanda takım arkadaşları ile birlikte çalıştı.

26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından da bir açıklama yapmış ve kendine kızdığı için topa sert vurduğunu belirtip teknik direktöre karşı bir saygısızlık yapmadığını açıklamıştı. Emre, Instagram hesabından şu sözleri kullanmıştı;

''DİL SORUNUNDAN DOLAYI ANLAŞAMADIK''

"Yaptığımız idmanda sadece dil probleminden dolayı idmanı anlamayıp o an kendime kızıp topa vurdum. Bu kimseye karşı bir tepki değildi. Tamamen kendime olan kızgınlığımdan dolayı yaptığım bir hareketti. Hoca: "bir problemin mi var ? İdman yapmak istemiyorsan içeri git" dedi. "Bir problemim yok." dememe rağmen, dil probleminden dolayı anlaşamadık. Olay tamamen bundan ibarettir. Bugün takımla idmana çıkmamam da hocamızın kendi kararıdır. Burada kaldığım sürece her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olması."

Deportivo'nun Cumartesi günü La Liga'da karşılaşacağı kritik Levante maçında Emre Çolak'ın kadroda yer alıp almayacağı merak konusu.

Bu sezon Deportivo formasıyla 15 maça çıkan Emre, 1 gol ve 1 asist ile mücadele ediyor.

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