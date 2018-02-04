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05.02.2018 00:45

Emre Belözoğlu'ndan hakeme küfür

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Emre Belözoğlu'ndan hakeme küfür
Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maça kırmızı kart gören Emre Belözoğlu damga vurdu.

Süper Lig’in 20. haftasında Başakşehir, Konya deplasmanına konuk oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin berabere kaldığı haftada Başakşehir de modaya uydu. Maçın son dakikaları ise nefes kesti. 90+2’de Skubic’in kafa golüyle Konyaspor beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kala Emre Belözoğlu hakeme itirazdan sarı kart gördü, kararın ardından Halis Özkahya’ya eliyle tepki göstererek küfür eden kaptan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Tecrübeli futbolcu böylece haftaya oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü. Emre’nin hakeme küfür ederek atılması sosyal medyada da gündem oldu. Twitter’da Emre’nin küfür ettiği anları paylaşanlar, 1 maçtan daha fazla ceza alması gerektiği fikrinde birleşti.

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