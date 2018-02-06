Emre Belözoğlu kaç maç ceza alacak?

Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Emre Belözoğlu, takımının Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın son dakikalarında karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'ya küfür ettiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı.

Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Emre Belözoğlu, takımının Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın son dakikalarında karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'ya küfür ettiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı.

Spor Arena yaptığı özel haberde, Emre Belözoğlu'nun cezasını açıkladı.

İşte o yazı:

Emre’nin bu maçta gördüğü kırmızı kart üzerine hem ana akım medya, hem de sosyal medya Başakşehirli yıldıza da Caner’e verilen cezanın aynısını talep ettiler.

Caner hakeme küfür etti 6 maç ceza aldı. O zaman hakeme “S….r lan” diye hakaret eden Emre’ye de 6 maç ceza verilmeli.

Ama talimatnameye göre bu mümkün değil.

Neden mümkün değil anlatalım ve sonra da Emre Belözoğlu’na kaç maç ceza verilecek onu açıklayalım.

Caner olayı ile Emre olayı birbirinden farklı.

Caner Erkin’in 6 maç ceza aldığı olayda hakem küfürü duymamış, raporuna yazmamış ve Caner bu konuda hakem tarafından cezalandırılmamıştı.

Beşiktaşlı oyuncu görüntülere bakılarak disiplin kuruluna sevk edilmiş ve 6 maç ceza almıştı.

Emre Belözoğlu olayında ise durum farklı.

Emre ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüş. Yani Emre’nin eylemini hakem görmüş, değerlendirmiş ve cezalandırmış.

Üstelik raporunda da küfüre dair bir ibare yok.

Yani hakem Emre’nin “S…r lan” ı nı duymamış. Raporuna yazmamış

Maçın hakemi Halis Özkahya, Emre Belözoğlu’nu küfürden değil el-kol hareketlerinden dolayı oyundan atmış.

Bu durumda hukuk kurulunun “Durun bir dakika biz görüntülere bakalım ve Emre’ye küfürden ceza verelim” demek gibi bir hakkı da yok. Çünkü eylemi hakem saha içinde cezalandırmış kabul ediliyor.

Bu durumda Emre’ye verilecek ceza talimatnamede yazılı:

1 maç ceza.

Peki hakem Emre’nin “S….r lan” sözünü duysa ve raporuna yazsaydı ne ceza verilirdi.

Ona da 1 maç ceza.

Çünkü futbol disiplin talimatnamesine göre “S…r lan” küfür değil, centilmenliğe aykırı söz olarak kabul ediliyor.

Emre gerçeği talimatnamelere göre böyle.