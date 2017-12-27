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27.12.2017 23:50

Emniyet'ten "Bahçeli" taktiği

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Emniyet'ten "Bahçeli" taktiği
İstanbul Şirinevler'de yakalanan bomba yüklü araçla ilgili gözaltına alınan kişiye emniyette akıllara durgunluk veren bir soru yöneltildi.

Şirinevler'de 13 Aralık'ta park halindeki bomba yüklü bir minibüs ele geçirilmişti. Söz konusu olaya ilişkin önce iki şüpheli gözaltına alınmış, ardından da aralarında Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukatların da bulunduğu yaklaşık 20 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına ilk alınanlardan Seyithan Eren'in dün İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındı. 

Eren'e emniyetin kendisiyle birlikte gözaltına alınan diğer şüpheli ile ilgili sorduğu soru şöyle:

"Size ait SIM kart içerisinde

2. sırada ... numaralı cep telefonunun isimsiz kayıtlı bulunduğu tespit edilmiştir. Bu telefon numarasının ilk üç hanesine (543 rakamına) +1 eklendiğinde 543'ün 554 olduğu, ikinci üç hanesindeki 791 rakamından 1 rakamı başa alınıp 9 rakamı ters çevrildiğinde 176 olduğu göz önünde bulundurulduğunda numaranın tamamının H.D.'nin telefon numarası olduğu tespit edilmiştir. 13 Aralık 2017 günü Şirinevler'de bomba yüklü araç ile yakalanan H.D. isimli şahsın telefon numarasını isimsiz ve şifreli şekilde telefonunuza kaydetmekteki amacınız nedir? H.D. isimli şahsın telefon numarasını size kim verdi? Telefonunuzda şifreli şekilde kaydetmiş olduğunuz başka PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerinin telefon numaraları var mı? Detaylı olarak ifade veriniz"

Eren de, bu telefon numarasının A.G. isimli arkadaşının eşine ait olduğunu söyledi.

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