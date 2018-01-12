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12.01.2018 09:35
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Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı

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Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığının kaldırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, EGM bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığının kaldırılmasına karar verildi.

Söz konusu karar, İçişleri Bakanlığının 2 Kasım 2017 tarihli yazısı üzerine, 3046 sayılı kanunun 16'ncı maddesinin (b) bendine göre 20 Kasım 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alındı.

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