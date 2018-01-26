EMITT Fuarı’nda Kemer farkı

Türkiye’nin en büyük turizm fuarı olan İstanbul EMITT Fuarı’nda Kemer standı ziyaretçi akınına uğradı. Belediye başkanları, turizmciler bürokratlar ve ünlü sanatçılar da standı ziyaret ederek Başkan Mustafa Gül ile sohbet ettiler.

Dünyanın en büyük 5 fuarı arasında yer alan İstanbul EMİTT-22’inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Beylikdüzü TÜYAP Kongre Merkezi’nde devam ederken fuarda Kemer Belediyesi standı yoğun ilgi görüyor. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, standa gelen ziyaretçilerle yakından ilgileniyor.

ZİYARETÇİ AKINI

Kemer’in eski Kaymakamı, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner ile çok sayıda turizmci ve bürokrat Kemer standını ziyaret ederek Başkan Gül ile görüş alışverişinde bulundular.

SANATÇILARDAN ÖVGÜ

Ünlü sanatçılar Mahmut Tuncer ve Latif Doğan da standı ziyaret ederek Kemer Belediye Başkan Gül ile sohbet ettiler. 32 yıldır Kemer’de tatil yaptığını belirten Tuncer, “Kemer’e gelen gülerek gelir, giden ağlayarak gider. Çünkü gelmek çok mutlu eder, ayrılmak zor” dedi. Latif Doğan da “Kemer muhteşem bir turizm beldesi. Sahilde denize girerken dağlarında kayak yapılabiliyor” diye konuştu Gazeteci Sanatçı Ömür Göksel de Başkan Gül ile görüşmesinde Kemer’den övgü ile bahsetti.

“REKOR BEKLİYORUZ”

Fuarda Kemer’e daha çok yerli turist gelmesi için de çalışma yapan Başkan Mustafa Gül Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği yönetim kurulu üyeleri birlikte fuarda stant açan seyahat acentelerini ziyaret etti. Görüşmelerinin çok verimli geçtiğini kaydeden Gül, “Bu yıl Kemer’e gelecek olan hem Rus turist sayısında, hem de yerli turist sayısında rekor artış bekliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız aynı hızda devam edecek” diye konuştu.