EMITT 2018’de Karşıyaka rüzgarı

Karşıyaka’yı turizmde ‘marka kent’ haline getirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) katıldı. 4 gün süren fuarda; Karşıyaka’nın tarihi ve turistik değerleri tanıtıldı.

Karşıyaka Belediyesi, bu yıl 22’nci kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT’e katıldı. 25-28 Ocak 2018 tarihleri arasında, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda 80 ülkeden sektör temsilcileri bir araya geldi.

HER YÖNÜYLE KARŞIYAKA

Her geçen yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla turizm sektörünün büyümesine doğrudan katkı sağlayan fuarda, her yönüyle Karşıyaka’nın tanıtımı yapıldı. Yazılı ve görsel materyaller eşliğinde, kentin doğal güzellikleri, tarihi ve turistik değerleri anlatıldı. Yerel, ulusal ve uluslararası boyuttaki hizmet ve projeler tanıtıldı. Fuarda, yeni proje fikirlerinin geliştirilmesi, iş ortaklıklarının kurulması ve yatırımcıların kente çekilmesi için görüşmeler de yapıldı.

DÜNYA VİTRİNİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyakamızı turizmde dünya vitrinine çıkarmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl da EMITT’te hem sektör profesyonellerine hem de tatilcilere kentimizi en iyi şekilde tanıttık. Turizmde markalaşma hedefimize bir adım daha yaklaştığımızı düşünüyorum” dedi.