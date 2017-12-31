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01.01.2018 02:20

Eminönü'nde piyango biletli eylem

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Eminönü'nde piyango biletli eylem
Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (TAŞİŞ-DER) üyesi bir grup, kadrolu çalışmak istediklerini söyleyerek eylem yaptı.

DHA- Grup,  Eminönü'nde ünlü milli piyango gişesi önünde toplanarak piyango bileti şekli verilmiş “KHK Taşeron piyangosu. Ayrımsız, şartsız kadro" yazılı pankart açtı. “Kadrolu çalışmak istiyoruz" pankartı da açan grup adına açıklama yapan TAŞİŞ-DER Başkanı Cemal Bilgin, “Her yerde sınavsız ve koşulsuz, herkesin tüm taşeron işçilerin, yıllardır kadro bekleyen taşeron işçilerin, kadrolu ve güvenli çalışmasını talep ediyoruz" dedi.

TAŞİŞ-DER Başkanı Cemal Bilgin, “KHK ile kadro mağduriyeti oluşmuş durumdadır. Belediyelerde kadro yok, kamu kurumlarında kadro yok. Aldatmaca var. Haksızlık, hukuksuzluk, eşitsizlik var. Büyük bir mağduriyet oluşacak. Kimse bunun farkında değil. Bizler de bugün farkındalık yaratmak için basın açıklaması yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilgin, “KHK taşeron piyangosu diyoruz. Piyango kime vurursa diyoruz, üniversitelerde, belediyelerde, kamuda, rektörler, başhekimler, müdürler, amirler şunu söylüyor; iki kişiden biri kadroya geçecek, diyor. Eleme yapılacak, diyor. Sınav yapılacak, diyor. Biz de 'bunun yapılmasını istemiyoruz' diyoruz. Güvenlik soruşturması yapılacak diyorlar, bizler bunun yapılmasını istemiyoruz. Çünkü neden, 10 yıldan beri 15 yıldan beri zaten taşeron işçiler kamuda çalışıyor. Her yıl evrak düzenlemesi yapıyor. GBT'den geçiyor, yani güvenlik soruşturması yapılıyor" diye konuştu. 

"Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz"

Büyük mağduriyetler yaşanacağını ifade eden Bilgin, “Bu mağduriyetin oluşmaması için sınavsız, şartsız, koşulsuz, amasız, bir seferliğine mahsus kamuda, belediyelerde, hastanelerde, milli eğitimde, her yerde sınavsız ve koşulsuz, herkesin tüm taşeron işçilerin, yıllardır kadro bekleyen taşeron işçilerin, kadrolu ve güvenli çalışmasını talep ediyoruz" dedi. “Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz", “Susma haykır taşerona hayır" şeklinde slogan atan  grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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