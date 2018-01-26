Emina Sandal'dan tepki çeken paylaşım

Şarkıcı ve model Emina Sandal'ın erkek arkadaşıyla birlikte çektirdiği fotoğraf büyük tepki çekti.

Şimdilerde eşi Mustafa Sandal’la olan evliliği sallantılı bir süreç geçiren Emina Sandal, ülkesinde çıkardığı albümle bu sıkıntılı dönemi atlatmaya çalışıyor. Haklarında yapılan ayrılık haberlerine rağmen Mustafa ve Emina cephesinden bir açıklama gelmezken, iki ismin de aynı dönemde albüm çıkarması bu ayrılık haberlerinin reklam olarak yorumlanmasına neden olmuştu. Şimdilerde albüm tanıtımı için ülkesinde olan Emina Sandal, burada emlak işleriyle ilgilenen arkadaşı Djura Stanic ile buluştu. Bir araya gelen arkadaşlar çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Emina Sandal bu kareyi “Arkadaşlar hep beraber daha iyi” notuyla paylaştı.

MUSTAFA BEĞENDİ TAKİPÇİLERİ ELEŞTİRDİ

Emina’nın arkadaşıyla birlikte çektirdiği ve paylaştığı bu fotoğrafı son derece samimi bulan Türk takipçileri ayrılık aşamasında olduğu iddia edilen bir kadının böylesine samimi pozlar vermesini eleştirirken ikilinin ellerinin birbirine değdiğini söyleyen çok sayıda yorum yapıldı. Her ne kadar Türk takipçileri, Emina’yı bu paylaşımından dolayı yerden yere vursa ve ona çok kızsa da Emina’nın kocası Mustafa Sandal fotoğrafı beğenmeyi ihmal etmedi.