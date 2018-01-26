  • BIST 119.053
  • Altın 162,853
  • Dolar 3,7366
  • Euro 4,6529
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
26.01.2018 10:40

Emina Sandal'dan tepki çeken paylaşım

»
Emina Sandal'dan tepki çeken paylaşım
Şarkıcı ve model Emina Sandal'ın erkek arkadaşıyla birlikte çektirdiği fotoğraf büyük tepki çekti.

Şimdilerde eşi Mustafa Sandal’la olan evliliği sallantılı bir süreç geçiren Emina Sandal, ülkesinde çıkardığı albümle bu sıkıntılı dönemi atlatmaya çalışıyor. Haklarında yapılan ayrılık haberlerine rağmen Mustafa ve Emina cephesinden bir açıklama gelmezken, iki ismin de aynı dönemde albüm çıkarması bu ayrılık haberlerinin reklam olarak yorumlanmasına neden olmuştu. Şimdilerde albüm tanıtımı için ülkesinde olan Emina Sandal, burada emlak işleriyle ilgilenen arkadaşı Djura Stanic ile buluştu. Bir araya gelen arkadaşlar çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Emina Sandal bu kareyi “Arkadaşlar hep beraber daha iyi” notuyla paylaştı.

MUSTAFA BEĞENDİ TAKİPÇİLERİ ELEŞTİRDİ

Emina’nın arkadaşıyla birlikte çektirdiği ve paylaştığı bu fotoğrafı son derece samimi bulan Türk takipçileri ayrılık aşamasında olduğu iddia edilen bir kadının böylesine samimi pozlar vermesini eleştirirken ikilinin ellerinin birbirine değdiğini söyleyen çok sayıda yorum yapıldı. Her ne kadar Türk takipçileri, Emina’yı bu paylaşımından dolayı yerden yere vursa ve ona çok kızsa da Emina’nın kocası Mustafa Sandal fotoğrafı beğenmeyi ihmal etmedi.

televizyon-izleme-rekoru-kirdik-001.jpg

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yetişkin filmlerinin ünlü yıldızı nişalandı...Sosyal medya sallandı!25 Ocak 2018 Perşembe 21:27
  • 'Kendi kendini küçük düşüyorsun'25 Ocak 2018 Perşembe 20:57
  • Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafı görenleri şaşırttı!25 Ocak 2018 Perşembe 20:26
  • Ekin Türkmen ile Umut Kurt birlikte görüntülendi25 Ocak 2018 Perşembe 20:12
  • Seda Sayan'dan Nihat Doğan itirafı: Yıllar sonra açıkladı...25 Ocak 2018 Perşembe 17:36
  • Merve Boluğur'dan Murat Dalkılıç kararı25 Ocak 2018 Perşembe 15:50
  • Sinan Çalışkanoğlu sinirlendi: Dangalak nesil!25 Ocak 2018 Perşembe 15:43
  • Hadise hakkında şok iddia25 Ocak 2018 Perşembe 15:32
  • 'Hükümet gibi kadınım' yazdı...25 Ocak 2018 Perşembe 15:28
  • Nesrin Cevadzade’den cesur paylaşım25 Ocak 2018 Perşembe 15:13
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti