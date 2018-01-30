Emina Sandal'dan kafa karıştıran paylaşım!

Ayrılacakları iddia edilen Emina Sandal ve Mustafa Sandal'ın Sırbistan’da yayınlanan Gloria dergisindeki “Çift, evliliklerinin 10’uncu yılını Londra’da gözlerden uzakta kutladı” haberi kafaları karıştırdı.

Mustafa Sandal (36) ile Sırbistan’da doğup büyüyen Boşnak asıllı şarkıcı Emina Jahovic (36), 13 Ocak 2008’de nikah masasına oturmuştu.

Geçen Kasım’da oğulları Yaman (9) ve Yavuz’a (5) rağmen aralarına kara kedi girdi. Mustafa Sandal evi terk etti. Çift “Sorunlarımız var” dese de birbirlerinin doğum günlerini sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi. Geçen hafta aynı gün yeni şarkılarını duyurmaları ise “Ayrılığı reklam için kullandıkları” iddialarına neden oldu.

Emina Sandal dün Instagram hesabından, poz verdiği Sırp dergisi Gloria’nın kapağını paylaştı. Derginin içindeki haberde ise şöyle yazıyordu: “Boşanacakları söylentilerine rağmen Emina Jahoviç geçtiğimiz günlerde Londra’da Türk pop yıldızı Mustafa Sandal ile evliliklerinin onuncu yılını kutladı.” Emina Sandal dergiye “2 oğlumuz var. Üçüncüyü kız istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Sık sık boşanacak haberleriyle gündeme gelen Mustafa Sandal ve eşi Emina Sandal şu sıralar Avusturya'da tatil yapıyor.