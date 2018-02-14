Emina Sandal'a şok iddia: Eski sevgilisiyle...

Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal, eski sevgilisi Marko Miskoviç'e mi döndü?

Mustafa Sandal ile ayrılacakları konuşulan ancak dedikodulara inat mutlu aile fotoğrafları yayınlayan Emina Sandal’ı, Sırp basını manşet yaptı: Emina, eski aşkı Miskoviç’e geri döndü.

Boşanacakları iddia edilen ancak evliliklerinin belirsiz durumda olduğunu söyleyen Mustafa ve Emina Sandal çiftinin ilişkilerinin "Başka biri yüzünden" tehlikede olduğu iddia edildi.

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre, Sırbistan'da yayınlanan Kurir dergisi, eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Emina'nın eski sevgilisi Marko Miskoviç'e geri döndüğünü iddia etti.

İkilinin yeniden görüşmeye başladığını yazan dergi, "Emina ile Marko bir dönem büyük aşk yaşamış, hatta o dönem evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi" diye yazdı.

Adı Emina ile anılan Marko Miskoviç, Sırbistan'ın büyük bankalarından birinin veliahdı.

Daha önce Mustafa Sandal ile boşanma protokolü bile imzaladıkları yönündeki haberleri üzerine Emina Sandal açıklama yapmıştı. 10 yıldır evli olduğu eşi için Sandal, "Şu an Mustafa’yla belli bir dönemden geçiyoruz. Boşanıp, boşanmayacağımız belli değil. Bazı sorunlar oldu ama net bir şey yok” dedi.

