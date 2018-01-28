  • BIST 120.702
  • Altın 162,952
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
28.01.2018 20:10

Emeklilere son dakika uyarısı!

»
Emeklilere son dakika uyarısı!
Emekli ek ikramiye için son dakika uyarısı. 450 bin memur emeklisini ilgilendiren ek ikramiye için başvuru süresi Pazartesi günü doluyor. Memur emeklilere nereye başvuru yapacak?

 27 Ocak tarihine kadar başvuruda bulunması gereken 30 yıldan fazla hizmet süresi olan emeklilerin, ikramiye farkını alabilmeleri için başvuru süreleri uzatılmıştı.

SGK O SÜREYİ UZATTI

Sosyal Güvenlik Kurumu 27 Ocak tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle süreyi 29 Ocak Pazartesi gününe kadar uzattı.


Emeklilere ek ikramiye yolu açan Kanun 27 Ocak 2017 yılında yürürlüğe girdi. Başvuranların ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.

Ek ikramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödendi. İkramiye tutarı 7 bin 500 lirayı geçenler ise kalan kısmını 2018'in Mart ayında alacak.

Başvurmayan emeklilerin ise ikramiye farkı yanacak. Düzenlemeden bugüne kadar 232 bin 506 kişi yararlandı. SGK tarafından bu kişilere yaklaşık 1 milyar 89 milyon lira ödeme yapıldı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2018

Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 1,69 artış ile kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde ocaktan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 artış yapıldığı, böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 2 bin 893 liraya yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan, kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin yapılan açıklamada, bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendiği hatırlatıldı.

Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 artış öngörüldüğü anımsatılan açıklamada, 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 5,69 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,69 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, memur emeklilerinin aylıklarında da 2018 ocak ayında enflasyon zammı dahil yüzde 5,69 artış yapıldığına işaret edilerek, en düşük memur emekli aylığının bin 871 liradan bin 978 liraya yükseldiği belirtildi.

Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 5,69 artış sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 485 liradan bin 570 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 330 liradan bin 405 liraya yükselmiştir. " ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, 2017 Temmuz ve 2018 Ocak dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net maaşları (lira) şöyle:

UNVANLAR

Derece

NET GÖREV AYLIĞI

2017 Temmuz

2018 Ocak

MÜSTEŞAR

1/4

10.435

11.064

GENEL MÜDÜR

1/4

9.153

9.709

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu)

1/4

4.807

5.098

MEMUR - (Üniversite mezunu)

9/1

2.951

3.136

ÖĞRETMEN

1/4

3.699

3.927

KAYMAKAM

1/4

8.406

8.901

BAŞKOMİSER

3/1

4.804

5.095

POLİS MEMURU

8/1

4.201

4.457

UZMAN DOKTOR

1/4

5.605

6.064

HEMŞİRE- (Üniversite mezunu)

5/1

3.592

3.814

MÜHENDİS

1/4

4.908

5.204

TEKNİSYEN-(Lise mezunu)

11/1

3.073

3.265

PROFESÖR

1/4

7.916

8.384

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

4.657

4.939

VAİZ

1/4

3.846

4.082

AVUKAT

1/4

4.684

4.967

2018 yılı ocak dönemi itibarıyla en düşük emekli aylıkları da (lira) şöyle:

Gruplar

2017 Temmuz

2018 Ocak

En Düşük Emekli Aylığı

Memur Emekli Aylığı

1.871

1.978

SSK Emekli Aylığı

1.485

1.570

Esnaf Bağ-Kur Emekli Aylığı

1.330

1.405

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Türkiye Kart’ uygulaması o tarihte başlıyor başlıyor26 Ocak 2018 Cuma 22:02
  • Borsa İstanbul günü rekorla kapattı26 Ocak 2018 Cuma 19:25
  • Japonlar karar aldı! Bitcoin'de hareketli dakikalar...26 Ocak 2018 Cuma 17:21
  • 14 milyon kişiye önemli uyarı: Bu tarihi kaçırmayın26 Ocak 2018 Cuma 11:16
  • 'Bu paralarla kaç milyon kişi makarna yiyecek, nankör olmayın'26 Ocak 2018 Cuma 09:55
  • Metal işçilerinin grevine "milli güvenlik" yasağı26 Ocak 2018 Cuma 09:31
  • İşsizlik Fonu son 5 yılda yüzde 5 nasıl eridi?26 Ocak 2018 Cuma 09:22
  • 250 milyon TL’lik ihaleye bir tek yandaş firma davet edildi!26 Ocak 2018 Cuma 09:04
  • Dolar haftanın son gününde yükselişe geçti26 Ocak 2018 Cuma 08:35
  • MADO’nun yarısı satıldı25 Ocak 2018 Perşembe 20:35
    • FOTO GALERİ
    • TSK Burseya Dağı'nı böyle ele geçirdi!
    • Okullardaki ‘Şeriat Yemini’ özel yaşammış!
    • CHP gençliğinde seçim heyecanı!
    VİDEO GALERİ
    • FSM'de intihar girişimi
    • TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi
    • Trenin önüne itti, "Şeytanın emrini yerine getirdim" dedi!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti