Emeklilere son dakika uyarısı!

Emekli ek ikramiye için son dakika uyarısı. 450 bin memur emeklisini ilgilendiren ek ikramiye için başvuru süresi Pazartesi günü doluyor. Memur emeklilere nereye başvuru yapacak?

27 Ocak tarihine kadar başvuruda bulunması gereken 30 yıldan fazla hizmet süresi olan emeklilerin, ikramiye farkını alabilmeleri için başvuru süreleri uzatılmıştı.

SGK O SÜREYİ UZATTI

Sosyal Güvenlik Kurumu 27 Ocak tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle süreyi 29 Ocak Pazartesi gününe kadar uzattı.



Emeklilere ek ikramiye yolu açan Kanun 27 Ocak 2017 yılında yürürlüğe girdi. Başvuranların ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.

Ek ikramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödendi. İkramiye tutarı 7 bin 500 lirayı geçenler ise kalan kısmını 2018'in Mart ayında alacak.

Başvurmayan emeklilerin ise ikramiye farkı yanacak. Düzenlemeden bugüne kadar 232 bin 506 kişi yararlandı. SGK tarafından bu kişilere yaklaşık 1 milyar 89 milyon lira ödeme yapıldı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2018

Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 1,69 artış ile kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde ocaktan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 artış yapıldığı, böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 2 bin 893 liraya yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan, kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin yapılan açıklamada, bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendiği hatırlatıldı.

Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 artış öngörüldüğü anımsatılan açıklamada, 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 5,69 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,69 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, memur emeklilerinin aylıklarında da 2018 ocak ayında enflasyon zammı dahil yüzde 5,69 artış yapıldığına işaret edilerek, en düşük memur emekli aylığının bin 871 liradan bin 978 liraya yükseldiği belirtildi.

Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 5,69 artış sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 485 liradan bin 570 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 330 liradan bin 405 liraya yükselmiştir. " ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, 2017 Temmuz ve 2018 Ocak dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net maaşları (lira) şöyle:

UNVANLAR Derece NET GÖREV AYLIĞI 2017 Temmuz 2018 Ocak MÜSTEŞAR 1/4 10.435 11.064 GENEL MÜDÜR 1/4 9.153 9.709 ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu) 1/4 4.807 5.098 MEMUR - (Üniversite mezunu) 9/1 2.951 3.136 ÖĞRETMEN 1/4 3.699 3.927 KAYMAKAM 1/4 8.406 8.901 BAŞKOMİSER 3/1 4.804 5.095 POLİS MEMURU 8/1 4.201 4.457 UZMAN DOKTOR 1/4 5.605 6.064 HEMŞİRE- (Üniversite mezunu) 5/1 3.592 3.814 MÜHENDİS 1/4 4.908 5.204 TEKNİSYEN-(Lise mezunu) 11/1 3.073 3.265 PROFESÖR 1/4 7.916 8.384 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 4.657 4.939 VAİZ 1/4 3.846 4.082 AVUKAT 1/4 4.684 4.967

2018 yılı ocak dönemi itibarıyla en düşük emekli aylıkları da (lira) şöyle: