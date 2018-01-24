  • BIST 119.338
  • Altın 162,984
  • Dolar 3,7470
  • Euro 4,6334
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
24.01.2018 17:30

Emekliler dikkat: Yarın o fark ödenecek!

»
Emekliler dikkat: Yarın o fark ödenecek!
2017 yılına ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları yarın ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), 2017 yılına ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları yarın ödenecek. 

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 174 bin 344 kişinin 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderilerek yarın ödeneceği bildirildi.

Açıkalamada, 2017 yılına ait tütün ikramiyesi tutarlarının da hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine yarın gönderileceği belirtilerek bu kapsamında 57 bin 790 kişiye toplam 135 milyon 850 bin 204 lira 22 kuruş ödeme yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu ödemelerle ilgili şu bilgiler verildi:

"Harp malulleri ile vazife maluliyetine neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerinin (erbaş, er, subay, astsubay, uzman Jandarma, polis gibi emniyet güçlerinin yanı sıra vazife malulü olan öğretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malulleri) faydalandığı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre 2 bin 388 lira 10 kuruş ile 4 bin 342 lira arasında değişmektedir. Maluliyet derecesi 1 olanlara 4 bin 342 lira, 2 olanlara 3 bin 907 lira 80 kuruş, 3 olanlara 3 bin 365 lira 5 kuruş, 4 olanlara 3 bin 39 lira 40 kuruş, 5 olanlara 2 bin 713 lira 75 kuruş ve 6    olanlara 2 bin 388 lira 10 kuruş ödeme yapılacaktır."
 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşini öldüren kadın gözaltına alındı24 Ocak 2018 Çarşamba 16:10
  • Afrin şehidinin adı, eşinin görev yaptığı okula verildi24 Ocak 2018 Çarşamba 15:39
  • FETÖ'den aranan kadın, yol kontrolünde yakalandı24 Ocak 2018 Çarşamba 15:34
  • '115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili flaş gelişme!24 Ocak 2018 Çarşamba 15:19
  • Yüksek lisans dersinde kız öğrenciye saldırı24 Ocak 2018 Çarşamba 15:09
  • Bursa'da çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi24 Ocak 2018 Çarşamba 15:01
  • Kazada ölen uzman çavuşa son görev24 Ocak 2018 Çarşamba 14:58
  • Mersin'de FETÖ'nün 12 kadın eğitmenine gözaltı24 Ocak 2018 Çarşamba 14:56
  • Zeytin Dalı Harekatı 5. gününde24 Ocak 2018 Çarşamba 14:19
  • Uğur Mumcu evinin önünde düzenlenen törenle anıldı24 Ocak 2018 Çarşamba 14:06
    • FOTO GALERİ
    • CHP'li vekiller Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'ı andı
    • İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
    • 'Uğur Mumcu yaşasaydı, AKP onu da cezaevine atardı"
    VİDEO GALERİ
    • Elinde tabancayla intihar edeceğini söyleyip, canlı yayın yaptı
    • Söyledikleriyle Canan Karatay'ı krize soktu!
    • Bülent Tezcan: Bilal Erdoğan'ın orada ne işi var?
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti