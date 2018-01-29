Emekliler dikkat! Bugün son...

Emekli ek ikramiye için bugün son gün. 450 bin memur emeklisini ilgilendiren ek ikramiye için başvuru süresi Pazartesi günü (bugün) doluyor.

Sözcü - 27 Ocak tarihine kadar başvuruda bulunması gereken 30 yıldan fazla hizmet süresi olan emeklilerin, ikramiye farkını alabilmeleri için başvuru süreleri uzatılmıştı. Ancak bu başvuru sürelerinin bugün son günü.

27 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla 30 yılın üzerindeki hizmetleri karşılığında emeklilerin ikramiye farklarını alabilmesinin önü açıldı. Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklileri 29 Ocak 2018’den önce SGK’ya başvurarak ikramiye farklarını alabilecekler.

7.500’E KADAR OLAN KISMI BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AY İÇİNDE

Emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içinde başvuruda bulunmaları şartıyla 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek.

VARİSLER DE ALABİLİYOR

İkramiye farklarının ödenmesi için bu durumda olan kişilerin SGK’ya başvuru yapması gerekiyor. Yapılan başvurular sonrasında ikramiye farkları hesaplanıyor ve bu kişilere veya hak sahiplerine ikramiye farkları ödeniyor. Dolayısıyla yalnızca memur emeklileri değil, eğer memur emeklisi hayatını kaybetmişse geride kalan hak sahipleri de ikramiye farkını alabiliyor. 30 yılın üzerinde hizmeti olup emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan ve bu konuyla ilgili daha önce SGK’ya başvurmayan kişilerin ikramiye farklarının ödenmesi için SGK’ya başvuru yapması gerekiyor.

BAŞVURANLARIN İKRAMİYELERİ HESAPLARINA YATIRILDI

SGK’dan yapılan yazılı açıklamada, kamuda memur olarak çalışanların emeklilik ikramiyelerinin en fazla 30 yıl üzerinden hesaplandığı hatırlatılarak, “Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017 tarihinden önce ve 17 Mart 2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuruların incelenmesi sonucu; 30 yıl üzeri hizmetleri için yapılan ikramiye ödemeleri emeklilerin bankalardaki hesaplarına gönderildi.

İNCELEME SONUCUNA GÖRE ÖDEME YAPILACAK

Emekli ve hak sahipleri, emekli ikramiyesi ödemelerini 21 Mart 2017 tarihinden itibaren maaşlarını almakta oldukları banka şubelerindeki hesaplarından tahsil edebileceklerdir” denildi. SGK Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu kapsamda olan ve açmış olduğu davanın hangi aşamada olduğu veya sigortalı hizmetleri ile birlikte hizmeti 30 yıldan fazla olanların sigortalı hizmet sürelerinin tetkiki, gibi nedenlerle işlemleri devam edenlere, inceleme sonuçlarına göre ödemeler yapılmaya devam edecektir. Bu nedenle de başvuruda bulunmuş olanlardan incelemeleri devam edenlerin ayrıca bir talepte bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. Emekli olunduğu tarihte geçerli olan katsayılara göre 1 tam yıl için hesaplanan emekli ikramiyesi tutarı ekli tabloda gösterilmiştir. Ancak, her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarının bir yıllık tutarı 50 Türk lirasının, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 Türk lirasının altında olamayacak şekilde emekli ikramiyeleri ödenecektir.” denildi.

Açıklamanın devamında ise ” Buna göre, 1994 yılı Mart ayı içerisinde emekli olan ve 37 yıl 9 aylık hizmeti üzerinden emekli aylığı bağlanan bir şube müdürüne (7) tam hizmet yılı karşılığında ödenecek emekli ikramiyesi, emekli olduğu tarihteki katsayılara göre 70,77 TL (10,11 x 7) olmakla birlikte, her yılına ödenecek ikramiye 50 TL’den az olmayacağından emeklimize ödenecek ikramiye tutarı 350 TL olacaktır. Diğer taraftan, 2006 yılı Eylül ayında emekli aylığı bağlanan aynı durumdaki emeklimize ödenecek emekli ikramiyesi ise 7.317,17 TL (1.045,31 x 7) tutarında olacaktır. İkramiye tutarının üst sınırı 7 bin 500 lira olarak belirlenmiş olup, 7 bin 500 Türk Lirası üzerindeki tutar ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte 2018 yılı Mart ayı içerisinde ödenecektir. Emekli ve hak sahipleri, ödeme bilgileri ile ikramiyeye esas alınan hizmet bilgilerini www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir” ifadeleri kullanıldı.