  • BIST 113.324
  • Altın 160,983
  • Dolar 3,8013
  • Euro 4,5385
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 2 °C
11.01.2018 13:00

Emekli öğretmen evinde bıçaklanarak öldürüldü!

»
Emekli öğretmen evinde bıçaklanarak öldürüldü!
Antalya'da, emekli öğretmen Faik Akyol (61) evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre; Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Dostlar 4 Sitesi'nin 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Emekli öğretmen Faik Akyol'dan dünden beri haber alamayan yakınları, bugün saat 19.00 sıralarında merak edip eve gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeri giren yakınları, Akyol'u balkonda kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı saptanan Akyol'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polisin evde yaptığı incelemede, salonda yaşanan arbede sırasında bıçaklanan Faik Akyol'un, karın bölgesine kıyafetleriyle tampon yaptığı, sürünerek balkona çıktığı ve burada yaşamını yitirdiği belirlendi.


Faik Akyol'un eşi Fatma Akyol'un, torunlarına bakmak için İzmir'deki kızının yanına gittiği, bu nedenle evde yalnız olduğu kaydedildi. Faik Akyol'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Urla Belediyespor minikleri Pazar günü sahada11 Ocak 2018 Perşembe 09:39
  • Yalova İtfaiyesi her yerde11 Ocak 2018 Perşembe 09:20
  • Matineye annesiyle birlikte katıldı11 Ocak 2018 Perşembe 09:17
  • Kemer Hollanda'da tanıtıldı11 Ocak 2018 Perşembe 08:30
  • Denize en çok MAVİ yakışır 4. sezonunda11 Ocak 2018 Perşembe 08:22
  • Simitleri yere saçan zabıtaya vatandaşlardan tepki11 Ocak 2018 Perşembe 03:25
  • Üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdi10 Ocak 2018 Çarşamba 23:32
  • Kontrolden çıkan kamyon korku saçtı10 Ocak 2018 Çarşamba 22:46
  • Tunceli'nin Hozat ilçesinde su fiyatlarına büyük indirim10 Ocak 2018 Çarşamba 22:20
  • Anahtarı üzerinde unuttuğu otobüsü çalındı10 Ocak 2018 Çarşamba 20:40
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü
    • Aşk üçgeninde son gelişme: Kaan Tangöze eve döndü!
    • Tüm ağrılarınıza mandallı şifa!
    VİDEO GALERİ
    • Domates üreticisi kadın isyan etti!
    • Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bunu yapan bir hemşire...
    • Dördüz bebeklerin görüntüsüne yoğun ilgi!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti