Elon Musk'tan çok konuşulacak üç çılgın proje daha

Uzaya dünyanın en güçlü roketini gönderen Elon Musk sadece SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi değil.

SABAH - Musk aynı zamanda 2016'da kurduğu Neuralink firması ile insan beyniyle yapay zekâ arasında bağ kurmayı, insanların birbirleriyle telepati yoluyla haberleşebilmesini ve bilişsel yetenekleri geliştirmeyi amaç edinmiş. Yarım saatlik Los Angeles tüneli Musk'ın bir diğer projesi, yer altında havası boşaltılmış tünellerdeki ulaşım kapsülleriyle Kaliforniya ile Los Angeles arasındaki 5 saatlik yolu yarım saate indirmek. Mars'a koloni Mars'ta ölmek istediğini her fırsatta dile getiren Musk, Mars'ta koloni kurmak ve 100 yıl içinde Mars'ın nüfusunu 40 milyona ulaştırmak için projeler yürüttüğü de biliniyor. Musk, önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde Kızıl Gezegen'e ilk insanı yollamak istiyor.