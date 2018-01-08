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08.01.2018 19:10

Elon Musk'ın roketi ABD adına gizli görevde

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Elon Musk'ın roketi ABD adına gizli görevde
Elon Musk'ın uzay araştırmaları şirketi SpaceX, 2018’in ilk uçuşunu ABD hükümeti adına gizli bir görev için üretilen ve kod adı Zuma olan uyduyu uzaya göndererek gerçekleştirdi.

ABD hükümeti ve SpaceX ortaklığı ile gerçekleştirilen ve hakkında bilgi verilmeyen Zuma uydusu, pazar gecesi uzay kumsalı olarak da bilinen Florida'nın Canaveral Burnu'ndan fırlatıldı.

SpaceX, Zuma'yı taşıyan insansız roketi Falcon 9'ı, adı açıklanmayan bir yörüngeye fırlattı.

ABD hükümeti adına gizli bir görev olduğu için, SpaceX, Zuma uydusunun fırlatılışını 5 dakikalık bir kesintiyle canlı yayınladı.

Zuma uydusu hakkında tek bilinen, ABD'li savunma ve uzay teknolojileri şirketi Northrop Grumman tarafından ABD için üretilmiş olması. Öte yandan, uydu adını Kaliforniya'nın güneyindeki bir sahilden alıyor.

Kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan ‘devlet sırrı' Zuma görevi teknik sorunlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

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